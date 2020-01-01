أخبار ريال مدريد: الريال يرفض ألي وحذف قميص بيل من المتجر الإلكتروني

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الخميس 17 سبتمبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

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وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 17 سبتمبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 17 سبتمبر 2020:

تمت الصفقة بيل إلى توتنهام

حسم جاريث بيل عودته إلى توتنهام من ريال مدريد ، حسب ديلي ميل.

وافق مهاجم ويلز على العودة إلى توتنهام على سبيل الإعارة لمدة موسم في صفقة تزيد قيمتها عن 13 مليون جنيه إسترليني (14 مليون يورو / 16 مليون دولار) مع استعداد اللوس بلانكوس لتمويل بعض هذه الخطوة.

ومن المتوقع صدور إعلان رسمي قريبًا بعدم مغادرة أي لاعب من توتنهام النادي كجزء من الصفقة بعد أنباء عن أن ديلي آلي قد يتجه إلى السانتياجو برنابيو.

"هناك ملاعب جولف رائعة في مدريد، لا أريد بيل في الدوري الإنجليزي الممتاز"

قال كريس وايلدر مدرب شيفيلد يونايتد مازحًا أن جاريث بيل يجب أن يبقى في ريال مدريد ويستمتع بـ "ملاعب الجولف الرائعة" في المدينة.

يرتبط بيل ارتباطًا وثيقًا بالعودة إلى توتنهام ، النادي الذي غادره للانضمام إلى النادي الملكي في عام 2013.

قال وايلدر مازحا إنه يريد من بيل البقاء في إسبانيا، لأن عودة المهاجم ستجعل الحياة أكثر صعوبة على فريقه.

وقال للصحفيين "قلت قبل عامين عندما تواجدنا لأول مرة في الدوري الممتاز عندما كان إيدن هازارد متوجهاً إلى ريال مدريد ، سأوصله إلى المطار."

"آمل أن يبقى بيل في مدريد، إنه مكان جميل في مدريد وهناك بعض ملاعب الجولف الرائعة هناك ، لذا لا تجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة لنا".

ريجيلون يقترب من توتنهام

أفادت تقارير أن توتنهام تقدم على مانشستر يونايتد في السباق على الظهير الأيسر الإسباني.

يقترب توتنهام هوتسبير من صفقة لظهير ريال مدريد الأيسر سيرخيو ريجيلون، بحسب talk sport

اللاعب الدولي الإسباني البالغ من العمر 23 عامًا، الذي اختير أفضل ظهير أيسر في الدوري الإسباني الموسم الماضي بعد الإعارة إلى إشبيلية، ارتبط ارتباطًا وثيقًا بمانشستر يونايتد.

ومع ذلك، ورد أن توتنهام المرتبط أيضًا بخطوة لإعادة جاريث بيل من ريال مدريد في مركز الصدارة بالنسبة لريجيلون، حيث ورد أن المحادثات في مرحلة متقدمة على صفقة بقيمة 27.5 مليون جنيه إسترليني (30 مليون يورو / 35 مليون دولار).

ريال مدريد يرفض ديلي ألي

أفادت تقارير أن ريال مدريد رفض فرصة التعاقد مع لاعب خط وسط توتنهام ديلي آلي كجزء من صفقة لإعادة جاريث بيل إلى شمال لندن.

يبدو أن جناح ويلز يقترب من العودة المفاجئة إلى توتنهام ، بعد سبع سنوات من استقالته لبرنابيو في صفقة قياسية عالمية.

ريال مدريد يحزف قميص بيل من متجرهم الإلكتروني

أزال ريال مدريد الآن اسم جاريث بيل من خيار "التسوق حسب اللاعب" في متجره على الإنترنت.

يأتي هذا بعد أن ذكرت العديد من المنشورات أن الويلزي مستعد الآن للعودة المثيرة إلى توتنهام هوتسبر (بي بي سي).

ادعى آخرون أنه ببساطة ينتظر الضوء الأخضر من مدريد قبل السفر إلى لندن للحصول على الكشف الطبي (Sky Sports).