أخبار ريال مدريد: ريال مدريد سيمول انتقال بيل وريجيلون يريد الرحيل

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الخميس 10 سبتمبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

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وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 10 سبتمبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 10 سبتمبر 2020:

ريال مدريد مستعد أن يمول انتقال بيل إلى الدوري الإنجليزي

ريال مدريد مستعد لدفع نصف أجر جاريث بيل لتسهيل رحيله هذا الصيف، حس تلجراف.

النادي موافق على دعم راتب نجم ويلز لإبعاده عن الدفاتر لأنه يتراجع أكثر فأكثر عن خطط زين الدين زيدان.

قد تسهل هذه الخطوة الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ، مع اهتمام العديد من الأندية بإعادة بيل إلى إنجلترا.

إلغاء أول مباراة ودية لريال مدريد بسبب فيروس كورونا

تم إلغاء مباراة ريال مدريد الودية ضد رايو فاليكانو خوفًا من انتشار فيروس كورونا، بعد ظهور أعراضه على أحد لاعبي رايو وكان في انتظار نتيجة التحليل.

لذلك اتفق كلًا من الفريقين على إلغاء اللقاء الودي دون انتظار ظهور إيجابية او سلبية تحليل اللاعب.

وبذلك سيخوض النادي الملكي ودية وحيدة أمام خيتافي قبل بداية الموسم الجديد.

ريجيلون يريد الرحيل عن ريال مدريد

حرص مدافع ريال مدريد سيرخيو ريجيلون على الانتقال إلى مانشستر يونايتد ، بحسب تقارير في إسبانيا.

يعتقد El Partidazo de COPE و AS أن يونايتد مستعد لتقديم 27 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، الذي قضى العام الماضي على سبيل الإعارة في إشبيلية، وحقق معهم الدوري الأوروبي

يحرص النادي الإسباني على الاحتفاظ به ، لكن اللاعب متحفز للانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز .

النادي الملكي من الممكن أن يرحب ببيع اللاعب الآن خاصة بعد الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا.

ريال مدريد يستهدف ثلاث صفقات جديدة في الصيف المقبل

حسب تقارير إسبانية، يخطط النادي الملكي لشن غارة مذهلة بقيمة 260 مليون جنيه إسترليني الصيف المقبل لبعض من أكبر المواهب في أوروبا، أبرزها كيليان مبابي وإرلينج هالاند وإدواردو كامافينجا - الذين تقل أعمارهم عن 22 عامًا ومن بين أكثر النجوم المرموقين في كرة القدم العالمية.

يمثل مبابي الصفقة الأهم للريال ، في العامين الماضيين حاول باريس سان جيرمان عرض صفقة جديدة على مبابي. يبدو أن نيمار يكسب 20 مليون يورو أكثر من الفرنسي، وعلى الرغم من أن هذا أزعج مبابي إلى حد ما، إلا أنه يعتقد أن المال ليس هو العامل الأكثر أهمية في المكان الذي يذهب إليه بعد ذلك، مع فرصة للفوز بدوري أبطال أوروبا في مدريد.

ثقة لوكا مودريتش في مدربه السابق

يثق لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد في أن فريقه السابق توتنهام هوتسبر سيفوز بكأس تحت قيادة جوزيه مورينيو.

وحل المدرب البرتغالي محل ماوريسيو بوتشيتينو في توتنهام وأنهى النادي في المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.