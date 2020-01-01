أخبار ريال مدريد: ناتشو مطلوب في بنفيكا وخاميس يتحدث عن رحيله

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأحد 16 أغسطس 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

المزيد من الفرق

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 16 أغسطس 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 16 أغسطس 2020:

أسطورة توتنهام يتمنى عودة بيل

أشار أسطورة توتنهام ميكي هازارد أنه يحب أن يرى نجم ويلز جاريث بيل يلعب إلى جانب هاري كين في توتنهام.

وقال لصحيفة ديلي ستار: "هل أرغب في رؤيته مرتدياً قميص توتنهام؟ 100% دون أدنى شك".

"أي شخص يقول إن بيل لن يثدم لتوتنهام أي شيء يكذب. آمل بصدق أن تعود مسيرته إلى المسار الصحيح لأنه موهبة خاصة."

شهدت العلاقات بين بيل ومدرب ريال مدريد زين الدين زيدان منعطفًا سيئًا في الآونة الأخيرة، وأشار وكيل الويلزي على أنه لن يخرج على سبيل الإعارة في حين أن أجره البالغ 600 ألف جنيه استرليني في الأسبوع قبل الضرائب يعد التزامًا كبيرًا لأي نادٍ.

إذا كان سيستمر حتى ينتهي عقده في عام 2022، فسيحصل على حوالي 60 مليون جنيه إسترليني.

ناتشو مطلوب في بنفيكا

أبدى نادي بنفيكا البرتغالي اهتمامه بالتعاقد مع مدافع ريال مدريد ناتشو فيرنانديز، بحسب تقرير نشرته صحيفة A Bola.

مر وقت منذ موسم ناتشو الأخير كلاعب أساسي وهذا هو السبب الذي جعل البلانكوس يفكر في الاستغناء عنه مقابل 10 ملايين يورو.

التفاصيل من هنا...

مانشستر يونايتد يتصدر السباق على فاران الجديد

وفقًا لـLe10 Sport، يتصدر مانشستر يونايتد السباق للتعاقد مع لاعب موناكو الشاب بينوا بادياشيل.

كان اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا هدفًا طويل الأمد لليونايتد، وكان الشياطين الحمر مهتمين بالشاب منذ تواجد جوزيه مورينيو كمدرب للفريق.

حصل بادياشيل على تصنيف عالٍ في فرنسا ولقب برفائيل فاران الجديد، وجذب مستواه انتباه عدد من الأندية مثل تشيلسي وريال مدريد وباير ليفركوزن.

خاميس: أريد الرحيل إلى نادٍ أكون فيه محبوبًا ويمكنني اللعب

قال خاميس رودريجيز نجم ريال مدريد الحالي إنه يشعر بالإحباط نتيجة عدم مشاركته، مؤكدًا رغبته في الرحيل إلى نادٍ يشعر فيه بأنه محبوب ويمكنه اللعب.

وتعليقًا على ذلك، نقلت صحيفة ماركا الإسبانية حديثًا مؤثرًا للغاية للنجم الدولي الكولومبي الذي أبدى معاناته في الفترة الأخيرة.

وقال هداف كأس العالم 2014 إن عدم اللعب أمر محبط للغاية، مؤكدًا أنه يتأكد من امتلاكه كل شيء يريده لكي يلعب دون أن يحصل على الفرصة.

التصريح كاملاً من هنا...

يوفنتوس يرضخ لرغبة رونالدو في الرحيل ويحدد سعره

حددت إدارة يوفنتوس سعر بيع كريستيانو رونالدو خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية تمهيدًا للرضوخ لرغبة البرتغالي في مغادرة أليانز ستاديوم.

ووفقًا للتقرير، فإن يوفنتوس لن يقبل التفريط في رونالدو بأقل من 60 مليون يورو، على أن تحدث عملية البيع حال استمرار ضغط مينديش ورونالدو لمغادرة السيدة العجوز.

كما ذكر التقرير أن جورج مينديش يود أن ينتقل موكله الدون إلى باريس سان جيرمان على وجه التحديد، في الوقت الذي صنفت فيه بي إس جي كأكثر الأندية اهتمامًا بصاحب الـ35 عامًا.