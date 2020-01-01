أخبار ريال مدريد: مهاجم أفريقي يقترب من النادي وإيسكو يصدم الريال

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الثلاثاء 24 نوفمبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

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وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020:

إيسكو يصدم ريال مدريد!

صُدم ريال مدريد باستعداد إيسكو للضغط من أجل الرحيل عن النادي، حسبما ذكرت صحيفة ماركا.

يرتبط صانع الألعاب الأجنبي الإسباني ارتباطًا وثيقًا بالنتقال في يناير بعد صراعه من أجل الحصول على وقت للمشاركة تحت قيادة زين الدين زيدان.

مهاجم أفريقي يقترب من صفوف ريال مدريد

ريال مدريد من بين مجموعة من الأندية المشاركة في التعاقد مع مهاجم فياريال سامو تشوكويزي، وفقًا لما ذكره لا رازون.

تم ربط مانشستر يونايتد وليستر وتشيلسي وليفربول وولفرهامبتون أيضًا بالنجم الدولي النيجيري البالغ من العمر 21 عامًا.

لدى تشوكويزى شرط جزائي بقيمة 80 مليون يورو (71 مليون جنيه إسترليني / 95 مليون دولار)

، بينما من المتوقع أن يعد اللوس بلانكوس عرضًا مشتركًا لتشوكويز وزميله باو توريس بقيمة 65 مليون يورو (58 مليون جنيه إسترليني / 77 مليون دولار).

ريال مدريد يتمسك بفاران ولا ينوي بيعه

تم ربط الدولي الفرنسي بالانتقال إلى الأولد ترافورد، مع وجود مانشستر يونايتد في السوق بحثًا عن قلب دفاع جديد.

يُعتبر فاران على نطاق واسع أحد أفضل المدافعين في كرة القدم العالمية، وقد حقق نجاحًا كبيرًا مع كل من مدريد وفرنسا.

فاز اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا بالفعل بثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني وأربعة ألقاب لدوري الأبطال وكأس العالم للمنتخبات والأندية.

محادثات مع إنتر لاستبدال إيسكو بإريكسن

أجرى ريال مدريد محادثات مع إنتر ميلان حول ترتيب تبادل محتمل بين إيسكو وكريستيان إريكسن، وفقًا لشبكة سكاي ألمانيا.

فشل اللاعب الدولي الدنماركي إريكسن في استعادة أفضل مستوياته منذ انضمامه إلى إنتر من توتنهام في يناير، مع استعداد النيرازوري لتقليص خسائرهم.

في غضون ذلك، أعرب إيسكو الدولي الإسباني عن نيته مغادرة اللوس بلانكوس بسبب قلة المشاركة.

ومع ذلك، لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه حتى يتمكن الناديان من التوصل إلى اتفاق، حيث يقدر ريال مدريد قيمة إيسكو بحوالي 70 مليون يورو (62 مليون جنيه إسترليني / 83 مليون دولار) ،

بينما كلف إريكسن إنتر 30 مليون يورو (27 مليون جنيه إسترليني / 35 مليون دولار) عندما انتقل من شمال لندن قبل 10 أشهر.

إيفرتون وآرسنال في سباق من أجل لاعب ريال مدريد

إيفرتون مستعد لتصعيد اهتمامه بلاعب خط وسط ريال مدريد إيسكو واتخاذ خطوة لضمه - وفقًا لـ Le 10 Sport.

كارلو أنشيلوتي حريص على إحضار لاعب آخر من لاعبيه السابقين إلى جوديسون بارك، بعد أن حصل بالفعل على خاميس رودريجيز من البلانكوس خلال الصيف.

وايضًا أظهر آرسنال اهتمام بالدولي الإسباني، ويبدو أن أرتيتا يريد إيسكو بعد تخليه عن أوزيل.