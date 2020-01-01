أخبار ريال مدريد: آرسنال ينضم للسباق على إيسكو وغضب بعد التعادل مع فياريال

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأحد 22 نوفمبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

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وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 22 نوفمبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 22 نوفمبر 2020:

آرسنال يستهدف نجم ريال مدريد في انتقالات يناير

إيسكو لاعب خط وسط ريال مدريد محل اهتمام آرسنال - بحسب تودوفيتشاجيس.

يستكشف آرسنال إمكانية التعاقد مع لاعب خط الوسط الإسباني في صفقة إعارة قابلة للشراء في يناير.

آرسنال حريص على جلب إيسكو على إعارة مبدئية مدته ستة أشهر، قبل شرائه مباشرة مقابل 30 مليون يورو (27 مليون جنيه إسترليني / 36 مليون دولار) في الصيف المقبل.

زيدان حزين بعد التعادل امام فياريال

صرح زيدان بعد المباراة التي انتهت بالتعادل أمام فياريال أنه يشعر بأن فريقه استحق الثلاث نقاط، وأنهم أهدروا نقطتين في هذه المباراة.

وقام زيدان بتحية اللاعبين وشكرهم على مجهودهم في المباراة.

وبعد فوز أتلتيكو مدريد على برشلونة أصبح في المركز الثاني برصيد 20 نقطة من 8 مباريات، والمتصدر حاليا هو ريال سوسيداد ب20 نقطة ايضًا لكن من 9 مباريات.

ريال مدريد يتمسك بفاران ولا ينوي بيعه

تم ربط الدولي الفرنسي بالانتقال إلى الأولد ترافورد، مع وجود مانشستر يونايتد في السوق بحثًا عن قلب دفاع جديد.

يُعتبر فاران على نطاق واسع أحد أفضل المدافعين في كرة القدم العالمية، وقد حقق نجاحًا كبيرًا مع كل من مدريد وفرنسا.

فاز اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا بالفعل بثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني وأربعة ألقاب لدوري الأبطال وكأس العالم للمنتخبات والأندية.

غضب جماهيري بعد التعادل مع فياريال

يشعر جماهير الريال والإدارة كذلك بغضب شديد بعد التعادل، ويتحمل الجزء الأكبر من سوء النتائج المدرب زين الدين زيدان، الذي رفض القيام بأي صفقة لتدعيم الفريق، لذلك أثرت الإصابات كثيرًا على الفريق.

وأبرز الغيابات جاءت من نصيب كاسيميرو وهازارد وراموس وكارباخال

إيفرتون مستعد للتحرك من أجل لاعب ريال مدريد

إيفرتون مستعد لتصعيد اهتمامه بلاعب خط وسط ريال مدريد إيسكو واتخاذ خطوة لضمه - وفقًا لـ Le 10 Sport.

كارلو أنشيلوتي حريص على إحضار لاعب آخر من لاعبيه السابقين إلى جوديسون بارك، بعد أن حصل بالفعل على خاميس رودريجيز من البلانكوس خلال الصيف.

مدريد منفتح على بيع إيسكو أيضًا، لكن سيتعين على إيفرتون دفع حوالي 20 مليون يورو (18 مليون جنيه إسترليني / 24 مليون دولار) لتأمين خدماته.