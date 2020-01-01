أخبار ريال مدريد: حسم مصير زيدان وصفقة كبيرة على الأبواب

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الخميس 23 يوليو 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر با لدوري الإسباني ، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 23 يوليو 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 23 يوليو 2020:

ريال مدريد يحسم مصير زيدان النهائي بعد تلميحه بالرحيل

حالة كبيرة من الجدل، صاحبت مستقبل المدرب زين الدين زيدان، بعد فوز ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم على حساب برشلونة.

زيدان خرج قبل مباراة ليجانيس في الجولة الأخيرة من البطولة، ليؤكد عدم علمه بمصيره سواء بالبقاء أو الرحيل عن تدريب الفريق.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، حسمت الموقف بشكل نهائي، حيث أكدت استمرار زيدان مع ريال الموسم القادم 2020/2021 وانتهاء جميع الشكوك المحيطة بالمدرب الفرنسي.

ويأتي ذلك بعد الاجتماع الذي أجراه فلورنتينو بيريز رئيس النادي الإسباني مع زيدان هذا الأسبوع، للوقوف على تحديد مصيره بشكل نهائي.

الصراع على ضم لوكا يوفيتش يشتعل

كشفت تقارير صحفية فرنسية اليوم عن اهتمام نادي موناكو بالحصول على خدمات اللاعب لوكا يوفيتش نجم ريال مدريد الإسباني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ليكيب"، والتي أكدت أن النادي يسعى للاستفادة من اللاعب بأكبر قدر ممكن في ظل استمراره على مقاعد البدلاء في ريال مدريد.

بينما صحيفة" لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أكدت أن هيرتا برلين، هو الطرف الأقرب حالياً للتعاقد مع صاحب الـ22 سنة.

ويأتي ذلك بعدما كان يحاول ميلان ضم اللاعب، ولكن يبدو أن الأمور المالية ستمنع النادي الإيطالي من إتمام الصفقة.

تغيير راعي ستيرلينج يقربه من ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن النجم رحيم ستيرلينج لاعب فريق مانشستر سيتي قد يرحل عن الفريق قربيًا لينضم لصفوف ريال مدريد.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "تايمز"، والتي أكدت أن اللاعب أوشك على التوقيع مع شركة "أديداس" لتكون الراعي الجديد له.

وسينضم اللاعب لكتيبة نجوم أديداس مقابل مبلغ مالي كبير في الموسم، بعد انتهاء عقده الحالي مع نايكي، والذي ينتهي بنهاية الشهر الجاري.

وبحسب ما ذكرت الصحيفة فذلك المبلغ سيصل إلى ثمانية ملايين يورو لو نجح في تحقيق بعض الشروط المحددة داخل العقد.

وأوضحت الصحيفة أن الشركة الخاصة بالملابس والأدوات الرياضية ستتوسط بين ناديي مانشستر سيتي وريال مدريد لحسم الصفقة لصالح الملكي.

كوبو قد ينضم لريال بيتيس

قد يقضي تاكيفوسا كوبو موهبة ريال مدريد الموسم المقبل على سبيل الإعارة في ريال بيتيس.

تألق الجناح البالغ من العمر 19 عامًا في فترة الإعارة في مايوركا هذا الموسم على الرغم من هبوطه من الدوري الإسباني.

من غير المحتمل أن يحصل على فرصته في فريق زين الدين زيدان الموسم القادم، لذا فهو يفكر في الخطوة التالية.

أفاد موندو ديبورتيفو أن ريال بيتيس كان يلاحقه ويمكنه محاولة ضمه على سبيل الإعارة.

مفاجأة.. راموس يطلب راتبًا فلكيًا لتجديد عقده مع ريال مدريد!

زعمت صحيفة "سبورت" أن سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد ، قد طلب راتبًا كبيرًا من أجل الموافقة على تمديد عقده الحالي مع النادي الملكي.

عقد الدولي الإسباني ينتهي في صيف 2021، ما يجعله حرًا للانتقال أينما شاء مجانًا بدايةً من يناير المقبل، غير أن اللاعب والنادي لديهما رغبة مشتركة في تجديد التعاقد.

راموس بعد التتويج بلقب الدوري الإسباني خرج للإعلام وأعلن عن أنه يريد الاستمرار في ريال مدريد حتى نهاية مسيرته الكروية واعتبر أن الأمر برمته في يد فلورنتينو بيريز، رئيس بطل الليجا.

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