أخبار ريال مدريد: سبب رحيل حكيمي مبكرًا ودور مدرب منتخب السعودية

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات السبت 4 يوليو 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة إينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني ، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

المزيد من الفرق

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم السبت 4 يوليو 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 4 يوليو 2020:

غموض موقف هازارد وفاران من مواجهة بيلباو

أوضحت تقارير استعدادات ريال مدريد الأخيرة لمواجهة نظيره أتلتيك بيلباو مساء الأحد لحساب الليجا وغياب مجموعة من النجوم عن التدريبات.

وذكرت "ماركا" أن غياب إيدين هازارد عن التدريبات لايزال مستمرًا هذا الصباح، وإن تدرب بمفرده في صالة الألعاب الرياضية، وذلك بسبب إصابته على مستوى الكاحل.

ولم تستبعد الصحيفة استدعاء النجم البلجيكي لقائمة المباراة المغادرة هذا المساء ولكن أشارت إلى صعوبة الأمر بعد غيابه عن اللقاء الماضي وتخوف زيدان من تفاقم الإصابة.

وتواصل غياب رافائيل فاران الذي يعاني من آلام في الرقبة، والتي تسببت في خروجه أثناء مباراة خيتافي الأخيرة بعد نصف ساعة.

مدرب المنتخب السعودي يكشف دوره في انتقال حكيمي لإنتر

كشف هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية عن دوره في انتقال أشرف حكيمي من ريال مدريد الإسباني إلى إنتر الإيطالي، حيث مازال تربطه علاقة جيدة باللاعب المغربي بدأت عند عملهما معًا في منتخب أسود الأطلس.

المدرب السابق لمنتخب المغرب قال لصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية "حكيمي تحدث معي وسألني عن رأيي قبل أن يُوافق على الانضمام لإنتر بـ48 ساعة، وقد أبلغته بقبول العرض فورًا ودون تفكير، وذلك لسببين".

أضاف "الأول أن إنتر فريق كبير يُريد العودة للمكان الذي يليق به، والثاني وهو الأهم وجود أنتونيو كونتي لأنه مدرب سيُساعده كثيرًا على التحسن بجانب أنه يعتمد أسلوب اللعب بثلاثة مدافعين مما يُناسب كثيرًا قدرات أشرف الذي سيلعب جناح وسط".

باريس سان جيرمان يواجه منافسة مانشستر يونايتد وسيتي وريال مدريد

تقارير صحفية إنجليزية تؤكد اليوم أن محاولة نادي باريس سان جيرمان لضم إسماعيل بن ناصر من ميلان لن تكون سهلة.

فبحسب ما ذكرت صحيفة "ذا صن" فالنادي الفرنسي سيواجه منافسة من الثنائي مانشستر يونايتد ونظيره في المدينة سيتي وريال مدريد.

زيدان يعلق على رحيل ميسي من برشلونة

أكد زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد ، على تقارير رحيل ليونيل ميسي عن صفوف برشلونة مؤكدًا أنّ الصبر سلاح الملكي للتفوق في المباريات الصعبة.

وقال زيزو "رحيل ميسي؟ هذا أمر لا يشغل تفكيري ونحن بالطبع نتمنى بقاء الأفضل في الدوري الإسباني. الأهم بالنسبة لي الفوز بالمباراة".

الخلاف مع ريال مدريد سبب تعجيل إنتر بالإعلان عن صفقة حكيمي

كشفت تقارير صحفية اليوم عن سبب إعلان نادي إنتر الإيطالي بشكل رسمي عن صفقة انضمام المغربي أشرف حكيمي لصفوفه بشكل مبكر.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" والتي أكدت أن الصفقة تم الإعلان عنها بشكل مبكر بسبب رغبة ريال مدريد في ذلك.

وذكرت تقارير صحفية سابقة أن الصفقة كان من المفترض أن يتم الإعلان عنها بنهاية الموسم الجاري، بعد أن ينهي إنتر كافة التزاماته المتبقية، لكن إدارة النادي الإيطالي قررت ألا تجعل الخلاف مع ريال مدريد يفسد العلاقة بينهما وأعلنت عن الصفقة مبكرًا.