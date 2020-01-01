أخبار ريال مدريد: غضب بنزيما من فينسيوس ومأزق الريال في أوروبا

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 28 أكتوبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

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وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020:

غضب كبير من بنزيما ويطلب من ميندي عدم التمرير لفينسيوس

يبدو أن كريم بنزيما قد التقط بالكاميرا وهو يخبر فيرلاند ميندي بعدم التمرير لزميله في ريال مدريد فينيسيوس جونيور.

وقع الحادث في نهاية الشوط الأول من تعادل الريال 2-2 مع بوروسيا مونشنجلادباخ. كان بطل إسبانيا متأخراً 1-0 في ذلك الوقت.

تم التقاط مهاجم ريال مدريد، الذي سجل لفريقه في المباراة، وهو يتحدث عن فينيسيوس.

ونشرت القناة الإعلامية الفرنسية Telefoot اللقطات بعد مباراة دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء.

في المقطع ، يمكن سماع بنزيمة وهو يتحدث بالفرنسية إلى ميندي. قال مهاجم منتخب فرنسا السابق ، "العبها لي. لا تلعب معه، على جثة والدتي ، هو [فينيسيوس] يلعب ضدنا ".

وفقًا لوسائل الإعلام الإسبانية ماركا ، كان بنزيمة يتحدث عن فينيسيوس.

هل يتسبب زيدان في الخروج من المجموعات لأول مرة في تاريخ الريال؟

بنقطة واحدة من أول مباراتين له، يواجه ريال مدريد معركة أخرى للحفاظ على سجله المشرف في التأهل من المجموعات في جميع مواسمه بدوري أبطال أوروبا.

يتذيل النادي الملكي مجموعته رغم التعادل في اللحظة الأخيرة أمام بوروسيا مونشنجلادباخ، وينتظره لقاء قوي ومصيري ضد إنتر ميلان، والذي يتواجد بالمركز الثالث بعد ان تعادل أول مبارتين له، ويبدو أن واحد من الكبيرين سيخرج من المجموعات.

ريال مدريد مهتم بنجم نابولي

أبدى ريال مدريد اهتمامه بالتعاقد مع لاعب خط وسط نابولي فابيان رويز.

أظهر اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا مهارات وأداءً رائعًا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي خلال المواسم القليلة الماضية ولفت أنظار أبطال الدوري الإسباني، وفقًا لتقرير كالتشيو ميركاتو.

رويز، كان في نابولي منذ رحيله عن بيتيس في 2018، وخاض أيضًا سبع مباريات مع المنتخب الإسباني.

سيلفا يريد من السيتي منافسة ريال مدريد على ضم مبابي

يعترف برناردو سيلفا بأنه يحب أن يرى مانشستر سيتي يحاول التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي.

اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا، الذي سجل بالفعل ستة أهداف في خمس مباريات في الدوري هذا الموسم ، لا يزال مرتبطًا بالانتقال في المستقبل إلى ريال مدريد.

مودريتش لا يريد العودة إلى توتنهام

استبعد لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد العودة إلى توتنهام وشكك فيما إذا كان سيعود للتعاقد في السانتياجو برنابيو.

قال مودريتش عبر Mundo Deportivo: "أنا أكبر من أن أعود إلى توتنهام! لا يزال لدي هذا العام في ريال مدريد وبعد ذلك سنرى ما سيحدث".

"أشعر أنني بحالة جيدة وأريد الاستمرار في لعب كرة القدم لبضعة سنوات أخرى. أين؟ سنرى. بصراحة ، لم أفكر في الأمر كثيرًا. أنا أركز على مدريد والأشياء التي يمكننا تحقيقها معهم هذا الموسم، هذا هو هدفي الوحيد ".