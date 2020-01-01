أخبار ريال مدريد: استعداد لبيع هازارد وغضب الملكي من فياريال

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الإثنين 12 أكتوبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

المزيد من الفرق

وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 12 أكتوبر 2020:

ريال مدريد مستعد لبيع هازارد في نهاية الموسم!

ريال مدريد منفتح على بيع البلجيكي إدين هازارد في عام 2021 - بحسب دون بالون.

وانخفضت قيمة اللاعب البلجيكي إلى 55 مليون يورو (50 مليون جنيه إسترليني / 65 مليون دولار) منذ انتقاله إلى سانتياغو برنابيو من تشيلسي الصيف الماضي بقيمة 100 مليون يورو (91 مليون جنيه إسترليني / 118 مليون دولار).

وسينظر ريال مدريد في تقليص خسائره أمام هازارد إذا استمرت معاناته هذا الموسم، حيث سينضم كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان ليحل محل هازارد.

مودريتش مستعد للتضحية من أجل البقاء في مدريد

قال ماركا إن لوكا مودريتش مستعد لتخفيض راتبه لتمديد عقده مع ريال مدريد .

النجم الكرواتي ينتهي عقده في سانتياجو برنابيو عام 2021، ويعتقد أنه يمكنه المساهمة لمدة عام آخر على الأقل بعد ذلك.

لم يتخذ النادي الملكي أي قرارات بعد بشأن مستقبل مودريتش، لكن من الواضح أن اللاعب نفسه يريد البقاء في مكانه.

بعد اهتمام مدريد بنجم البايرن، يوفنتوس ينجح في الاتفاق مع اللاعب

وافق ديفيد ألابا على صفقة للانضمام إلى يوفنتوس عندما ينتهي عقده مع بايرن ميونخ الصيف المقبل، وفقًا لموقع Todofichajes.

المدافع البالغ من العمر 28 عامًا حريص على تجربة دوري آخر بعد أن أمضى حياته المهنية بأكملها مع عمالقة البوندسليجا

ارتبطت مجموعة من الأندية، منها ريال مدريد ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان وبرشلونة، بخطوة لمدافع النمسا، لكن يبدو أن يوفنتوس قد فاز بالسباق لتوقيعه.

روبينيو لاعب الريال السابق يعود إلى سانتوس

أعلن لاعب ريال مدريد السابق روبينيو، اليوم السبت أنه عاد إلى سانتوس للمرة الرابعة.

كان البرازيلي وكيلًا مجانيًا منذ انفصاله عن شركة Basaksehir التركية في نهاية موسم 2019-20.

وفي سن السادسة والثلاثين، يستعد الآن لعودته الأخيرة إلى فيلا بيلميرو بعد الاتفاق على عقد قصير الأجل مع نادي طفولته.

غضب ريال مدريد من فياريال بسبب اللاعب الياباني

تاكيفوسا كوبو كان لديه العديد من العروض هذا الصيف. كان كل من جرناطة وريال بيتيس وإشبيلية وخيتافي وأياكس وميلان وبايرن ميونخ من بين العديد من الأندية المهتمة، ولكن يشعر كوبو بخيبة أمل بعد أن أقنعه أوناي إيمري المدير الفني الجديد لفياريال بالبقاء معه ثم لم يعتمد عليه بشكل أساسي حيث شارك 55 دقيقة فقط من 450.

وفقًا لتقرير من كادينا سير، فإن إدارة ريال مدريد غاضبة من كيفية استخدام فياريال لصانع الألعاب الياباني، تلقى النادي أكبر عدد من العروض لكوبو مقارنة بأي لاعب آخر هذا الصيف.

يتوقع ريال مدريد أن يتغير الوضع قريبًا، لكن إذا استمر بقاء كوبو على مقاعد البدلاء، فقد يضطرون للتدخل في يناير، تمامًا كما فعلوا مع أندريه لونين وخورخي دي فروتوس الموسم الماضي.