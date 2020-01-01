أخبار ريال مدريد: زيدان يشعر بألم مارسيلو وأرتيتا يلزم الصمت بشأن إيسكو

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 30 ديسمبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

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وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 30 ديسمبر 2020:

زيدان يخفف عن إيسكو ومارسيلو

يقول زين الدين زيدان إنه "يشعر بألم" ثنائي ريال مدريد إيسكو ومارسيلو بينما يكافحان من أجل اللعب تحت إدارته.

وقال زيدان "أشعر بألمهم عندما لا يلعبون لأنهم لاعبو كرة قدم ويريدون اللعب مثل أي شخص آخر".

"لقد فعلوا الكثير هنا وهو وضع صعب لكنه أسوأ جزء من عملي كمدرب. إنها مسؤوليتي ولن يتغير ذلك حتى آخر يوم لي. إنها فترة صعبة".

ريال مدريد يحدد خليفة مارسيلو

اعتبر ريال مدريد الظهير الأيسر نونو مينديز البالغ من العمر 18 عامًا بديلاً محتملًا لمارسيلو، وفقًا لموندو ديبورتيفو.

ويقال إن اللاعب الشاب يخضع للتقييم من جوني كالافات، أحد رؤساء الانتقالات العالمية في مدريد.

سيميوني يلمح لانتقال كوستا إلى الريال

يقول دييجو سيميوني إن دييجو كوستا لا يزال لديه مستقبل في كرة القدم بعد أن أطلق سراحه من قبل أتلتيكو مدريد ، على الرغم من أنه من المرجح أن ينتقل إلى الخارج مع حرص النادي على مساعدة اللاعب "دون أن يتضرر".

كان اللاعب الدولي الإسباني السابق البالغ من العمر 32 عامًا عضوًا هامشيًا في فريق أتليتيكو هذا الموسم، حيث شارك في سبع مباريات فقط في الدوري الإسباني وسجل هدفين.

كان من المقرر أن يصل إلى نهاية عقده في نهاية الموسم ولكن تم قطع ذلك، مما سمح لكوستا بالعثور على ناد جديد، رغم اهتمام برشلونة وريال مدريد باللاعب المجاني، يظل آرسنال هو الوجهة الأقرب لكوستا.

مارسيلو يبتعد عن يوفنتوس

تم ربط يوفنتوس مرارًا وتكرارًا بانتقال مارسيلو الظهير الأيسر لريال مدريد في الماضي لكن كالتشيو ميركاتو أفاد بأنه لا يوجد احتمال لمثل هذا الانتقال في يناير.

وجد مارسيلو نفسه على مقاعد البدلاء هذا الموسم، حيث أسس فيرلاند ميندي نفسه في مركز الظهير الأيسر.

أرتيتا يلزم الصمت بشأن إيسكو!

يلتزم ميكيل أرتيتا الصمت بشأن خطط انتقال آرسنال وسط حديث عن أن إيسكو لاعب ريال مدريد قد يتجه إلى شمال لندن.

وقال المدرب للصحافيين عقب فوز الجانرز 1-0 على برايتون يوم الثلاثاء، بحسب ميرور "النتائج القليلة الماضية لن تغير نهجنا. ومن الواضح أنه لا يمكننا التحدث عن أي لاعب فردي".