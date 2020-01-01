أخبار ريال مدريد: زيدان يوضح لماذا لم يشارك هازارد وليفربول يراقب ميليتاو

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الخميس 24 ديسمبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

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وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 24 ديسمبر 2020:

زيدان يوضح لماذا لم يشارك هازارد

اعترف زين الدين زيدان بأنه لا يريد المخاطرة بمشاركة إيدن هازارد خلال فوز ريال مدريد 2-0 على غرناطة لأنها كانت "مباراة صعبة".

كان الجناح البلجيكي بديلاً غير مستخدم في مباراة الأربعاء، والتي شهدت فوز ريال مدريد على أتلتيكو مدريد في السباق على صدارة الدوري الإسباني بفضل هدفي كاسيميرو وكريم بنزيمة في الليلة الماضية.

عانى هازارد من ثماني إصابات مختلفة منذ انضمامه من تشيلسي في صفقة بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني العام الماضي، مما جعله يغيب عن إجمالي 46 مباراة.

ليفربول يضع ميليتاو تحت المراقبة

يقترب ليفربول من التعاقد مع نجم فالنسيا السابق إيزيكيل جاراي، وفقًا لتودوفيتشاجيس.

يريد الريدز التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا لتعزيز صفوفهم الدفاعية، وسط أزمة الإصابة التي أدت إلى تهميش فيرجيل فان ديك وجو جوميز.

يمكن أن ينضم جاراي إلى ليفربول كوكيل حر، لكن أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز يدرسون أيضًا خطوة لإيدر ميليتاو لاعب ريال مدريد.

بوتشيتينو يقترب من باريس

وفقًا لـ RMC Sport، من المقرر أن يحل ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني السابق لتوتنهام، محل توماس توخيل كمدرب لباريس سان جيرمان.

يُجري أبطال دوري الدرجة الأولى الفرنسي تغييراً احتفاليًا في تدريبهم وسط صراعات من أجل الاتساق في 2020-21، مع عودة رجل قضى وقتًا في تدوين كتبه كلاعب إلى العاصمة الفرنسية.

ريال مدريد يفكر في استبدال ماركو أسينسيو

تم تصنيف ماركو أسينسيو كواحد من أكثر المواهب الواعدة في كرة القدم العالمية بعد موسمه الرائع مع ريال مدريد في موسم 2016-2017. لعب الجناح الإسباني دورًا محوريًا في الفترة الأولى لزين الدين زيدان وكان غالبًا جزءًا من أحد عشر لاعبًا على الرغم من التشكيلة المرصعة بالنجوم.

سريعًا إلى اليوم، ماركو أسينسيو على وشك الرحيل عن اللوس بلانكوس، ذكر تقرير من Diaro GOL أن الجناح قد يكون في طريقه للخروج في نهاية الموسم في صفقة مبادلة لفابيان رويز من نابولي.

ريال مدريد يتفق مع ألابا!

ريال مدريد عقد اتفاق غير رسمي مع ديفيد ألابا في "الفرن"، حسب تقرير لماركا، مع توقع البلانكوس الفوز بالسباق للحصول على توقيع المدافع.

جذب اللاعب النمساوي المتنوع الذي يستمر في جذب اهتمام الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن أولئك في السانتياجو برنابيو يستعدون لعاصفة انتقالات.