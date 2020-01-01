أخبار ريال مدريد: غدر راموس بنايكي والسيتي قد يخطف المهاجم المطلوب بالعاصمة

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الإثنين 30 نوفمبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

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وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 30 نوفمبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 30 نوفمبر 2020:

مانشستر سيتي قد يخطف المهاجم المطلوب في ريال مدريد

وفقًا لتقرير صادر عن ذا ميرور، أصبح مانشستر سيتي آخر نادٍ يرتبط بالتعاقد مع المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز من إنتر ميلان، المهاجم الموجود بالفعل على رادارات برشلونة وريال مدريد، ويعتبر أقرب للنادي الكتلوني بسبب وجود ابن موطنه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

باريس سان جيرمان يقرر بيع لاعب ريال مدريد السابق

باريس سان جيرمان مستعد للتخلي عن الجناح غير المفضل خيسي، بحسب ديبورتيس كواترو.

لقد وعد المدير الفني توماس توخيل بأن اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا لن يلعب للنادي مرة أخرى، وسيتم إدراجه في قائمة الانتقالات عند إعادة فتح السوق.

انضم خيسي إلى نادي العاصمة الفرنسية قادماً من ريال مدريد في 2016، لكنه ظهر منذ ذلك الحين في 18 مباراة فقط مع بطل فرنسا.

راموس يستبدل الشركة الراعية بعد عشر سنوات

نقل مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس علامته التجارية من نايكي إلى أديداس، حسب صحيفة ماركا.

كان راموس قد عمل في السابق مع شركة Nike لمدة 10 سنوات، لكنه انتقل الآن إلى الشركة المنافسة.

رأى البعض أن هذا الاستبدال جاء كخطوه أولى منه للرحيل عن مدريد، لكن قد يكون مجرد استبدال لوجود عقد أفضل

نجم ريال مدريد السابق ويوفنتوس يقترب من إيفرتون

الدولي الألماني يريد الانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

يبدو أن سامي خضيرة مستعد لمغادرة يوفنتوس في المستقبل القريب وقد طلب من وكيله تنظيم انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

أفاد موقع Calciomercato أن إيفرتون حاليًا هو الأقرب للتعاقد مع لاعب خط الوسط الألماني.

ريال مدريد يفكر في روميلو لوكاكو بديلاً لكريم بنزيما

أفادت تقارير أن ريال مدريد حدد لوكاكو مهاجم إنتر ميلان الإيطالي كبديل محتمل طويل الأمد لكريم بنزيما.

كان لوكاكو في حالة ممتازة مع ناديه الإيطالي خلال موسم 2020-21، حيث هز الشباك في تسع مناسبات في تسع مباريات في جميع المسابقات.

وفي الوقت نفسه، سجل اللاعب الدولي البلجيكي 43 هدفًا في 60 مباراة فقط لفريق أنطونيو كونتي منذ وصوله من مانشستر يونايتد في صيف 2019.