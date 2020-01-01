أخبار ريال مدريد: خسارة أكثر من 100 مليون! واللاعبون هم سبب فشل زيدان

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الخميس 3 ديسمبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

المزيد من الفرق

وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 3 ديسمبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 3 ديسمبر 2020:

البديل الأقرب حال رحيل زيدان

ماوريسيو بوتشيتينو هو المرشح المفضل لريال مدريد ليحل محل زين الدين زيدان إذا قرروا إقالة الفرنسي، حسب صحيفة ماركا.

يجد زيدان نفسه تحت الضغط بعد سلسلة سيئة من الأداء مما دفع اللوس بلانكوس إلى التفكير في البدائل.

أسطورة ريال راؤول، المسؤول حاليًا عن الفريق الرديف للنادي، هو أيضًا خيار، على الرغم من أن النادي قد يفضل اكتساب المزيد من الخبرة قبل تولي مثل هذا المنصب الرفيع المستوى.

ميلان يقترب من مهاجم ريال مدريد

أفاد تودوفيتشاجيس أن ميلان يفكر في الانتقال إلى لوكا يوفيتش لاعب ريال مدريد في يناير.

الروسونيري حريصون على جلب مهاجم احتياطي لدعم زلاتان إبراهيموفيتش واعتبروا يوفيتش خيارهم الأول.

سجل اللاعب الصربي الدولي هدفين فقط في 32 مباراة مع ريال منذ انتقاله من أينتراخت فرانكفورت في عام 2019 بقيمة 70 مليون يورو (62 مليون جنيه إسترليني / 79 مليون دولار) ويبدو أنه من المرجح أن يغادر النادي في المستقبل القريب.

بعض اللاعبين هم سبب فشل زيدان

تأخر زين الدين زيدان وظهور ريال مدريد بشكل سيء جاء بسبب بعض اللاعبين، حسب موقع سبورت.

فقد المدير الفني إيدن هازارد ومارتن أوديجارد وكارباخال وفي الفترة الأخيرة اتضح الفارق الكبير الذي يصنعه راموس وكاسيميرو.

بينما لا يمكن بعد الاعتماد على الثنائي البرازيلي فينيسيوس ورودريجو حيث يتطلع إلى تحسين وضع الفريق وهم يحتاجوا لبعض الخبرة.

بوتشيتينو قد يتجه إلى باريس

يمكن أن يكون الأرجنتيني متجهًا إلى فرنسا.

يتطلع ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني السابق لتوتنهام، إلى استبدال توماس توخيل في باريس سان جيرمان، بحسب موقع توك سبورت.

من غير المتوقع أن يظل توخيل في باريس بعد هذا الموسم مع كون بوتشيتينو من أشد المعجبين بالمدينة ومنفتحًا لتولي المنصب الأعلى في باريس سان جيرمان.

الريال يخسر أكثر من 100 مليون يورو!

قال ريال مدريد الأربعاء، إن ريال مدريد خسر أكثر من 100 مليون يورو (120 مليون دولار) من الدخل بسبب جائحة فيروس كورونا.

ومن الجيد أنه وافق لاعبو ومدربوا الفريق الأول في كرة القدم وكرة السلة على خفض رواتبهم بنسبة 10% هذا العام لحل بعض من الأزمة المالية.