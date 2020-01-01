أخبار ريال مدريد: بنزيما أفضل مهاجم فرنسي في التاريخ! وإيسكو إلى إيطاليا

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 16 ديسمبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

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وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020:

بنزيما أفضل مهاجم فرنسي في التاريخ!

صرح زين الدين زيدان أن كريم بنزيما هو أفضل مهاجم فرنسي على الإطلاق بعد أن ساعدت ثنائيته ريال مدريد في الفوز 3-1 على أتلتيك بيلباو.

على الرغم من خسارة خصومهم راؤول جارسيا لبطاقة حمراء مدتها 12 دقيقة، احتاج أبطال إسبانيا إلى المنافسة على جميع النقاط الثلاث مساء الثلاثاء.

تم إلغاء احتفال توني كروس في الشوط الأول بسرعة حيث تعادل أندير كابا لأتلتيك قبل وقت قصير من بداية الشوط الثاني.

لكن كريم بنزيما ينقذ الريال ويحرز هدفين ليخطف الثلاث نقاط ويتساوى مؤقتًا مع أتلتيكو مدريد في النقاط.

إيسكو إلى الدوري الإيطالي

يأمل إيسكو لاعب خط وسط ريال مدريد، الرحيل عن النادي في يناير، حيث يسعى يوفنتوس وميلان لضمه.

تم ربط اللاعب الدولي الإسباني بالانتقال إلى إيفرتون ، لكن Calciomercato يدعي أن فرق الدوري الإيطالي تأمل في استدراجه في فترة الانتقالات المقبلة.

لكن راتب إيسكو المرتفع هو العائق الأكبر لأي مشتري.

لاعب الريال السابق يعترف بعدم رغبته في العودة

اعترف ثيو هيرنانديز بأنه "لا يستطيع تخيل العودة" إلى ريال مدريد ، وأنه يأمل البقاء في ميلان "إلى الأبد".

أكمل هيرنانديز انتقالًا بقيمة 24 مليون يورو (22 مليون جنيه إسترليني / 29 مليون دولار) إلى السانتياجو برنابيو من أتلتيكو مدريد في عام 2017، مع ربط بلانكوس الظهير الأيسر بعقد مدته ست سنوات بعد الوفاء بشرط الإفراج عنه.

واصل اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا الفوز بأربعة ألقاب مع مدريد، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا، لكنه لم يتمكن أبدًا من إثبات نفسه كلاعب أساسي في الفريق الأول.

فيراتي واثق من بقاء مبابي في باريس

قال ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان إنه واثق من أن نيمار وكيليان مبابي سيوقعان صفقات جديدة مع النادي.

"لا يوجد فريق أفضل في العالم، نيمار ومبابي سيستمران مع باريس سان جيرمان"

راتب نجم البايرن يجعل الانتقال أصعب على ريال مدريد

لا يزال ريال مدريد حريصًا على ديفيد ألابا، لكن صحيفة سبورت تقول إن متطلبات راتبه تجعل الوضع صعب.

سيرحب البلانكوس بفرصة اقتناص النمساوي متعدد المهارات، الذي ينفد عقده مع بايرن ميونخ ، لكن راتبه الكبير يثبت أنه نقطة شائكة.