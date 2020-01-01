أخبار ريال مدريد: ألابا يفضل الانتقال للملكي وفيراتي واثق من بقاء مبابي

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأحد 13 ديسمبر 2020، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو صيف 2020؟

قام ريال مدريد بسوق انتقالات قويًا للغاية هذا الصيف تعاقد فيه مع نجم كبير مثل البلجيكي إيدين هازارد وقام بتدعيم خط الهجوم بقوة بضم بعض المواهب المميزة المتوقع لها شأن كبير في السنوات المقبلة مثل البرازيلي رودريجو القادم من سانتوس والصربي يوفيتش جوهرة آينتراخت فرانكفورت السابق لكن الفريق مازال يُعاني من بعض العقم الهجومي بعد رحيل كريستيانو رونالدو

في المقابل لم يكن سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة جيداً بالنسبة للميرينجي فقد فضل المدرب زين الدين زيدان المحافظة على قوام الفريق أكثر والتركيز على المنافسة التي يسعى فيها للظفر بالدوري الإسباني، فقد تخلى عن الجناح الأيمن أدوريوزولا لصالح بايرن ميونخ على سبيل الإعارة.

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وفي النصف الثاني يتضح للغاية المستوى المتذبذب لريال مدريد في المباريات مما سيجعل الميركاتو الصيفي هامًا للغاية لتدعيم الكثير من المراكز المتوقع رحيل نجومها مع نهاية الموسم الحالي

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 13 ديسمبر 2020، وما هي اهتمامات الملكي تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 13 ديسمبر 2020:

ألابا يفضل الانتقال إلى ريال مدريد

ريال مدريد هو الوجهة المفضلة لديفيد ألابا إذا غادر بايرن ميونخ العام المقبل - وفقًا لماركا.

لم يتمكن بطل ألمانيا حتى الآن من ربط المدافع النمساوي بعقد جديد، حيث من المقرر أن تنتهي صفقته الحالية في نهاية الموسم.

من المتوقع أن يعرض تشيلسي وباريس سان جيرمان على ألابا طريقة للخروج من بايرن في يناير، لكنه يفضل الانضمام إلى مدريد.

فرح كبير بين عشاق الملكي بعد حسم الديربي

تمكن ريال مدريد من الفوز في ديربي مدريد بنتيجة 2/0، وبآداء اكثر من رائع أعاد الثقة للاعبين وللجمهور، ويأمل عشاق الملكي أن تواصل كتيبة زيدان على نفس المستوى للحفاظ على لقب الدوري ولتحقيق المزيد من الألقاب القارية والمحلية.

روما يحاول خطف ناتشو

روما يستعد لعرض جديد من أجل مدافع ريال مدريد ناتشو فرنانديز، حسب تودوفيتشاجيس.

حاول فريق دوري الدرجة الأولى الإيطالي التوقيع معه الصيف الماضي، لكن مدريد رفضت السماح له بالرحيل، وعلى الرغم من أنها قد تعرض عليه عقدًا جديدًا، إلا أنه قد يرحل في المستقبل القريب.

جعله روما من أولويات فترة الانتقالات في يناير، حيث يأملون في لم شمله مع بورخا مايورال، المعار من مدريد حتى عام 2022.

فيراتي واثق من بقاء مبابي

قال ماركو فيراتي لاعب وسط باريس سان جيرمان إنه واثق من أن نيمار وكيليان مبابي سيوقعان صفقات جديدة مع النادي.

"لا يوجد فريق أفضل في العالم، نيمار ومبابي سيستمران مع باريس سان جيرمان"

راتب ألابا يجعل الانتقال أصعب على ريال مدريد

لا يزال ريال مدريد حريصًا على ديفيد ألابا، لكن صحيفة سبورت تقول إن متطلبات راتبه تجعل الوضع صعب.

سيرحب البلانكوس بفرصة اقتناص النمساوي متعدد المهارات، الذي ينفد عقده مع بايرن ميونخ ، لكن راتبه الكبير يثبت أنه نقطة شائكة.