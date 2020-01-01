أخبار برشلونة: نيمار باقٍ في باريس والصراع على توديبو يشتعل

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الإثنين 11 مايو 2020، وكيف يجهز البلاوجرانا للدخول في سوق الانتقالات بقوة وإبرام صفقات في الميركاتو؟

مازال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

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وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الإثنين 11 مايو 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار نادي برشلونة اليوم الإثنين 11 مايو 2020

لايبزيج يدخل السباق على توديبو

يتواصل الاهتمام بمدافع برشلونة جان كلير توديبو من العديد من الأندية في أوروبا، وذلك بعد ظهوره المميز مع شالكه الذي انضم له على سبيل الإعارة الصيف الماضي.

وبحسب سبورت الكتالونية، فإن هناك فريق آخر دخل السباق على توفيعه، وهو لايبزيج الألماني.

جيمارايش على رادار برشلونة

بحسب آس فإن لاعب خط وسط ليون برونو جيمارايش على قائمة اهتمامات برشلونة هذا الصيف.

حاول أتلتيكو مدريد التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا في يناير، لكنه اختار البقاء.

ويستعد الكتلان لتجربة حظه مع جيمارايش عندما يفتح سوق الانتقالات مجددًا، بعد أن لفت الأنظار بأدائه مع ليون هذا الموسم.

برشلونة يخطط لعودة كوكوريلا من خيتافي

يريد برشلونة إعادة مارك كوكوريلا إلى كامب نو من خيتافي مع بداية الميركاتو، وذلك وفقًا لسبورت كتالونيا.

أدرج البلوجرانا بند إعادة شراء بقيمة 15 مليون يورو (13 مليون جنيه استرليني / 16 مليون دولار) في عقد اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا عندما غادر، ويخطط لتفعيل البند عند إعادة فتح سوق الانتقالات.

خاض كوكوريلا 34 مباراة في جميع المسابقات مع خيتافي هذا الموسم ، وسجل هدفًا واحدًا فقط.

هيريرا: نيمار ومبابي باقيان في باري سان جيرمان

أشار أندير هيريرا أن زميله نيمار لم يكن أفضل في باريس سان جيرمان من الآن، وتحدث أيضًا عن كيليان مبابي ووضح أنه لن يرحل مع بداية سوق الانتقالات.

ارتبط البرازيلي بالعودة لبرشلونة ، أما الفرنسي فهو مرتبط منذ وقتٍ طويل بالانتقال لريال مدريد ، لكن نجم مانشستر يونايتد السابق يرى أن أي صفقة بمبلغ كبير لن تتم هذا الصيف بسبب الأضرار المالية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا.

مانشستر سيتي سيتي يدخل السباق على عوار

جذب حسام عوار أنظار العديد من الأندية الأوروبية على مدار الموسمين الماضيين، كان أبرزها مانشستر سيتي وبرشلونة ويوفنتوس ، بوجود تمسك من ليون بخدماته.

صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أكدت أن عوار اقترب من نهاية مغامرته مع ليون، بعد إعلان النادي الاستعداد التام للسماح له بالرحيل.

وتعتبر أحد أهم الأسباب التي دفعت النادي لاتخاذ هذا القرار، هو إلغاء الدوري الفرنسي وعدم تأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم، مما يضعه في أزمة مالية كبيرة.

ووضع ليون قيمة 50 مليون يورو كحد أدنى لبيع صاحب الـ21 سنة، وسط شكوك حول قيام أي من المهتمين بضمه، بتلبية هذه المطالب خلال الأزمة المالية التي تمر بها الأندية الأوروبية بسبب توقف النشاط الرياضي وانتشار فيروس كورونا.