أخبار برشلونة: لاوتارو يرفض التجدد لإنتر وصفقة تبادلية مع يوفنتوس تقترب

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 3 مايو 2020، وكيف يجهز البلاوجرانا للدخول في سوق الانتقالات بقوة وإبرام صفقات في الميركاتو؟

مازال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

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برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأحد 3 مايو 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 3 مايو 2020

لاوتارو يرفض التجديد مع الإنتر

أشارت صحيفة موندو ديبورتيفو إلى أن لاوتارو مارتينيز المطلوب في برشلونة ومانشستر سيتي تجاهل محاولات الإنتر من أجل تجديد عقده لمنعه من الرحيل.

ويعد البلوجرانا هو الفريق الأقرب للحصول على توقيع المهاجم الدولي في سوق الانتقالات، حيث أنه أعرب من قبل عن رغبته في اللعب بجوار زميله في المنتخب ليونيل ميسي.

جدير بالذكر أن عقد لاوتارو مع الإنتر سينتهي في عام 2023.

مفاوضات بين برشلونة ويوفنتوس بشأن بيانيتش وأرتور

اعترف فابيو باراتشيتشي مدير يوفنتوس بأن النادي قد يتبادل ميراليم بيانيتش مع أرتور من برشلونة في سوق الانتقالات، وقال إن الناديين يتحدثان في الوقت الحالي.

يبقى مستقبل البرزيلي غامضًا رغم التأكيد على رغبته في البقاء في كامب نو.

كانت هناك تقارير عن اهتمام يوفنتوس واقتراح أن يقدم النادي بيانيتش في مقابل اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا.

وقد سئل باراتشيتشي عن الشائعات في مقابلة مع سكاي سبورت وقال إنه كان على اتصال مع مسئولي برشلونة .

توتنهام الأقرب للتوقيع مع راكيتيتش

توتنهام هو المرشح الأقرب للتوقيع مع إيفان راكيتيتش من برشلونة في سوق الانتقالات، وفقًا لموندو ديبورتيفو.

ارتبط الكرواتي أيضًا بأندية أخرى على غرار يوفنتوس وأتلتيكو مدريد وإنتر، ومن المقرر أن يغادر كامب نو هذا الصيف، وذلك بعد أن فقد مكانه الأساسي وأصبح حبيسًا لدكة البدلاء منذ وصول سيتين.

تعثر في مفاوضات التجديد لتير شتيجن

أكد حارس برشلونة مارك-أندريه تير شتيجن على أنه "سعيد للغاية" مع بطل الدوري الإسباني، على الرغم من تعليق مفاوضات تجديد العقد.

وينتهي عقد الألماني الدولي مع الكتلان في نهاية موسم 2021-22 ، وقد ارتبط اسمه بالتعاقد مع بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني وسط شكوك حول مستقبل مانويل نوير في أليانز أرينا.

وعلى الرغم من علامات الاستفهام حول مستقبله ، قال تير شتيجن الآن ليس الوقت المناسب لمناقشة عقد جديد، وذلك بسبب فيروس كورونا.

فيروس كورونا يجبر برشلونة على بيع نجومه

اشارات صحيفة ميرور إلى أن برشلونة سيعرض 9 لاعبين للبيع، وقد يكون الدوري الإنجليزي هو الوجهة المثلى لهم مع بداية سوق الانتقالات.

للإعارة أو بيع نهائي سيكون على رأس القائمة المتاحة في مبركاتو الصيف أنطوان جرييزمان ولويس سواريز وعثمان ديمبيلي وإيفان راكيتيتش وأرتورو فيدال.

ويأتي ذلك بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أثر على البلوجرانا اقتصاديًا ليضطر إلى السعي لتحسين مداخيله.