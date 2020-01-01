أخبار نادي برشلونة: إنتر يقبل دخول فيدال في صفقة لاوتارو وبيانيتش يقترب

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 10 مايو 2020، وكيف يجهز البلاوجرانا للدخول في سوق الانتقالات بقوة وإبرام صفقات في الميركاتو؟

مازال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

المزيد من الفرق

وتحاول الإدارة العمل مبكراً خلال هذا الموسم استعداداً للميركاتو الصيفي المُقبل حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل.

كيكي سيتين، المدرب الجديد للعملاق الكتالوني لديه مهمة صعبة في ظل التدعيم الوحيد الذي حصل عليه بسبب إصابة لويس سواريز وعثمان ديمبيلي حيثُ تم التدعيم باللاعب مارتن برايثوايت

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأحد 10 مايو 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في هذه الفترة؟

أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 10 مايو 2020

إنتر يقبل دخول أرتورو فيدال في صفقة لاوتارو

وافق إنتر على ضم لاعب خط الوسط التشيلي أرتورو فيدال في صفقة المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، لكن لديه خلاف مع برشلونة حول المبلغ الذي سيدفعه الكتلان، وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة سبورت الكتالونية.

يشير التقرير إلى أن النيرازوري ما زال يقدّر قيمة لاوتارو عند 111 مليون يورو، وغير مستعد لمنح البلوجرانا أي خصومات في الصفقة للشاب البالغ من العمر 22 عامًا.

يدرك برشلونة أن أنطونيو كونتي مدرب إنتر من أشد المعجبين بأرتورو فيدال البالغ من العمر 32 عامًا، وبالتالي يقدره بنحو 20 مليون يورو، لكن النيرازوري ، يعتقد أن التشيلي الدولي لا يساوي أكثر من 15 مليون يورو، وعلى الرغم من الإختلاف فيبدو أن كلا الطرفين واثقون من التوصل إلى اتفاق.

باريس سان جيرمان يوقف اهتمامه بلاوتارو

نقلت ليكيب من سبور الكتالونية أن باريس سان جيرمان تخلى عن فكرة التوقيع مع لاوتارو مارتينيز من الإنتر، حيث أوضح أنه يريد فقط اللعب مع ليونيل ميسي في برشلونة.

مارتينيز هو مهاجم مرغوب للغاية، لكن فقدان الأرجنتيني ليس نهاية العالم لأبطال الدوري الفرنسي، حيث لا يزال بإمكانهم الاحتفاظ بماورو إيكاردي مقابل 70 مليون يورو بعد انتهاء إعارته من إنتر في 30 يونيو .

لاعب برشلونة الجديد يتطلع لثنائية مع دي يونج

وقع برشلونة مع الشاب البالغ من العمر 17 عامًا بيدري مقابل 5 ملايين يورو يمكن أن ترتفع إلى 20 مليون، لينضم من لاس بالماس مع بداية سوق الانتقالات.

وفي حديث للاعب قال: "لقد كان حلمي أن ألعب في كامب نو منذ أن كنت صغيرًا. في غرفة تبديل الملابس في لاس بالماس يحاولون بالفعل أن يقودوني إلى الجنون، ويقولون إن سيتين يحب أسلوب لعبي ".

يتطلع بيدري بشكل خاص للعب مع فرينكي دي يونج وقال: "أعتقد أنه يمكنني تكوين أفضل ثنائي مع فرينكي. نحن نلائم بعض بشكلٍ جيد. من بين جميع اللاعبين في التشكيل الحالي، يشبه أسلوب لعبي أسلوب لعبه ، على الرغم من أنني ألعب قليلاً إلى الأمام. "

برشلونة قريب من توقيع بيانيتش

بحسب سبورت الكتالونية فإن برشلونة على وشك ضم ميراليم بيانيتش مع بداية سوق الانتقالات.

اقترب لاعب خط وسط يوفنتوس من الاتفاق مع لإبرام عقد مع الكتلان لمدة أربع سنوات ، على الرغم من أن المفاوضات بين الناديين لم تنته بعد.

سباق بين روما وإنتر على توديبو

يستعد الثنائي الإيطالي روما وإنتر للصراع من أجل توقيع جان كلود توديبو من برشلونة في سوق الانتقالات، بحسب موندو ديبورتيفو.

خاض المدافع هذا الموسم على سبيل الإعارة في شالكه ، لكن فريق الدوري الألماني غير قادر على تلبية بند الشراء عليه في الصفقة.