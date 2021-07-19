أخبار الدوري السعودي: عرض الأهلي لضم الدوسري وحسم مستقبل القرني

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الإثنين 19 يوليو 2021 في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها جيوفينكو وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفير بانيجا وعبد الرزاق حمد الله نجمي النصر والشباب.

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2021، أشعلت الأندية السعودية الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث ضم نادي الهلال نجم بورتو السابق موسى ماريجا، وجلب نادي النصر فينسنت أبوبكر وتاليسكا، ولا تزال هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

متى يبدأ وينتهي سوق الانتقالات الصيفية 2021 في الدوري السعودي؟

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم:

خاص | تفاصيل عرض الأهلي "الضخم" لضم الدوسري

تحدثت صحيفة الاقتصادية السعودية صباح اليوم عن صراع شرس بين الأهلي والهلال والنصر على الفوز بخدمات خليفة الدوسري مدافع القادسية ومنتخب السعودية الأولمبي، وقد كشفت مصادر خاصة لجول النسخة العربية تفاصيل عرض الفريق الجداوي الضخم للفوز باللاعب.

مصادرنا الخاصة أوضحت أن الأهلي أرسل عرضًا رسميًا للقادسية للتعاقد مع خليفة الدوسري مقابل 9 ملايين ريال سعودي بجانب تخليه عن أحد لاعبيه بالإعارة.

ولم تُحدد المصادر هوية اللاعب الذي قد ينتقل بالإعارة من الأهلي إلى القادسية، إذ سيتم الاتفاق عليه خلال المرحلة القادمة من المفاوضات.

فيفا يمنع النصر والشباب من قيد اللاعبين، والأخير يُوضح السبب

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن وصول خطاب لنادي الشباب السعودي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يُفيد بمنعه من قيد اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، كما أكدت الصحيفة استمرار منع النصر من القيد.

الرياضية أوضحت في السادس من يوليو أن فيفا لم يسمح للنصر بقيد اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لعدم تسديده الدفعة الأخيرة من شراء البرازيلي جوليانو دي بالا من فنربخشه التركي عام 2018.

وليس هذا فقط، بل كذلك لعدم تسديدة مبلغ 1.6 مليون يورو لنادي جلطة سراي مقابل انتقال المدافع البرازيلي مايكون بيريرا.

المثير أن النصر مُطالب بتسديد 136 مليون ريال سعودي قبل الـ21 من أغسطس القادم للحصول على شهادة الكفاءة المالية التي تمنحه حق قيد لاعبيه الجدد في قائمته للموسم القادم من الدوري السعودي.

الصحيفة السعودية أفادت أن منع الشباب من قيد اللاعبين هذا الصيف بأمر الفيفا جاء بسبب عدم دفع النادي المنحة التضامنية الخاصة بتعاقده مع النيجيري أودوين إيجالو.

وقد أكد مصدر في النادي العاصمي للرياضية أن النادي سدد تلك القيمة بالفعل والبالغة 11 ألف دولار أمريكي في الأول من يونيو الماضي، مشيرًا إلى أن ما حدث خطأ سيُصحح قريبًا.

مضيفًا "الإدارة فوجئت بالخطاب القادم من فيفا، إذ تم تسديد المبلغ في الأول من يونيو الماضي، ما حدث خطأ وقد تم إشعار الاتحاد الدولي والاتحاد السعودي بهذا الخطأ وسيتم رفع الإيقاف قريبًا”.

الاتحاد يحسم "نصف" مستقبل القرني، والنصف الآخر قريبًا

أكدت العديد من المصادر الصحفية أن الاتحاد حسم بالفعل "نصف" مستقبل حارس مرماه فواز القرني، ومن المنتظر أن يحسم النصف الآخر خلال الأيام القليلة القادمة.

القرني كان قد طلب الرحيل عن الاتحاد لرغبته في الحصول على فرص أكبر للعب واستحالة ذلك في ظل وجود مارسيلو جروهي وتألقه واعتماد المدرب فابيو كاريلي عليه، وقد ارتبط اللاعب بعدة أندية أبرزها الهلال والنصر والشباب.

الصحفي سعود الصرامي المتحدث السابق باسم النصر أكد خلال مداخلة مع برنامج الحصاد الرياضي مساء أمس أن الاتحاد ابلغ القرني أنه لن يكون جزءًا من معسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد، والذي سيُقام في النمسا بدءًا من يوم الأربعاء القادم.

هل تتقدم أندية الدوري السعودي؟ .. الأهلي يُحدد شرط التخلي عن ديانج

لفت المالي أليو ديانج أنظار الجميع منذ انضمامه للأهلي قادمًا من مولودية الجزائر صيف 2019، إذ ساهم بقوة في فوز الفريق بعدة ألقاب خلال الموسمين الأخيرين وأبرزهم لقبي دوري أبطال أفريقيا وكأس السوبر الأفريقي والدوري المصري.

وارتبط لاعب الوسط بالرحيل عن الأهلي هذا الصيف، وقد تحدثت المصادر الإخبارية عن عروض كبيرة من الخليج وأوروبا، لكن الأهلي أكد مرارًا وتكرارًا أنه ليس للبيع.

أمير توفيق أكد وجود عروض على طاولة الأهلي للتعاقد مع ديانج، لكنه شدد على عدم نية النادي التفريط به هذا الصيف.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج "الدرجة التالتة" أن الشرط الوحيد لرحيل ديانج أو غيره من لاعبي الأهلي هذا الصيف هو وجود عرض من المستحيل رفضه.

ولم يُحدد المسؤول البارز في الأهلي قيمة هذا العرض "المستحيل رفضه"، لكن بعض المصادر أشارت إلى أن الأهلي يرغب في الحصول على 8-10 ملايين يورو مقابل اللاعب صاحب الـ23 عامًا.

وست بروميتش يوجه صدمة قوية للهلال بشأن ماثيوس بيريرا

أصبحت صفقة تعاقد نادي الهلال مع اللاعب البرازيلي ماثيوس بيريرا معقدة للغاية، وفي طريقها للفشل، في ظل المطالبات المالية الضخمة التي وضعتها إدارة نادي وست بروميتش الإنجليزي.

نادي الهلال ارتبط اسمه باللاعب البرتغالي من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بناء على رغبة من المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني للفريق.

وأشارت صحيفة "ميرور" الإنجليزية إلى أن إدارة وست بروميتش طلبت الحصول على مبلغ يقارب الـ133 مليون ريال سعودي من أجل الموافقة على انتقال ماثيوس بيريرا لأي فريق يرغب في التعاقد معه.