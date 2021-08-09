أخبار الدوري السعودي: سعود عبد الحميد يقترب من التجديد وأزمة بين الهلال وجيوفينكو

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الإثنين 9 أغسطس 2021 في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها جيوفينكو وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفير بانيجا وعبد الرزاق حمد الله نجمي النصر والشباب.

تعاقدات الأندية السعودية في سوق الانتقالات الصيفية 2021

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2021، أشعلت الأندية السعودية الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث ضم نادي الهلال نجم بورتو السابق موسى ماريجا، وجلب نادي النصر فينسنت أبوبكر وتاليسكا، ولا تزال هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

متى يبدأ وينتهي سوق الانتقالات الصيفية 2021 في الدوري السعودي؟

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الإثنين 9 أغسطس 2021 في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الإثنين 9 أغسطس 2021:

خاص | الاتحاد وسعود عبد الحميد يصلان لنقطة اتفاق

قبل ساعات، نشر "جول" تفاصيل دخول نادي النصر في مفاوضات مع عبد الحميد، وكشفنا عن تفاصيله، إذ أن المقابل المادي من العالمي يتخطى ما عرضه عليه العميد بمليوني ريال تقريبًا.

وعلمنا حاليًا من مصادرنا الخاصة أن هناك تطورات قد حدثت في المفاوضات، إذ أن إدارة النادي الجداوي قررت الموافقة على طلبات ظهير أيمن الفريق، في ظل سعي أكثر من نادٍ في الحصول على خدماته.

وأكدت مصادرنا أن وجهات النظر بين وكيل اللاعب فهد باقديم، وإدارة الحائلي، قد اقتربت كثيرًا، ومن المنتظر تجديد عقد سعود خلال الساعات القليلة القادمة.

بعد التعاقد مع بيريرا .. جيوفينكو يضع الهلال في ورطة كبيرة

أعلن الهلال رسميًا الأسبوع الماضي تعاقده مع البرازيلي ماتيوس بيريرا قادمًا من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، ولكن النادي لم يُسجله في قائمته المحلية بعد لعدم وجود مكان فارغ له في المقاعد الأجنبية.

لوائح الاتحاد السعودي لكرة القدم تمنح كل نادٍ حق قيد 7 لاعبين أجانب في قائمته المحلية، فيما ينخفض العدد إلى 4 فقط أحدهم آسيوي حين يتعلق الأمر بالقائمة القارية المشاركة في دوري أبطال آسيا.

الإيطالي سيباستيان جيوفينكو كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن الهلال والانضمام إلى باوك اليوناني بناءً على طلب المدير الفني رازفان لوشيسكو، والذي سبق أن تولى تدريبه في الرياض.

الهلال حسم أمره بقيد بيريرا بدلًا من جيوفينكو وكان يستعد لربح 1.5 مليون يورو تقريبًا، حسب بعض المصادر، من بيع الإيطالي، لكن سعود الصرامي المتحدث السابق باسم النصر ألقى بقنبلة حين أكد أن النادي اليوناني صرف النظر عن لاعب الهلال.

وأوضح الصرامي في تغريدته أن باوك صرف النظر عن ضم جيوفينكو لأسباب اقتصادية ومطالب اللاعب المالية المرتفعة.

الاتحاد يقترب من لاعب الهلال السابق

عديد المصادر الصحفية وأبرزها صحيفة اليوم أكدت اقتراب الاتحاد من التعاقد مع المدافع عبد الله الحافظ قادمًا من الوحدة الذي هبط بنهاية الموسم الماضي إلى دوري الدرجة الأولى السعودي.

صاحب الـ28 عامًا سبق أن لعب للهلال وهجر والاتفاق، كما قضى تجربة احترافية قصيرة في البرتغال، وقد انضم للوحدة الصيف الماضي في صفقة انتقال حر عقب فسخ عقده بالتراضي مع الزعيم.

بعد خروجه من حسابات جارديم .. الشباب يستعيد لاعبه من الهلال

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن ليوناردو جارديم المدير الفني للهلال أبلغ الإدارة بعدم الحاجة لهتان باهبري وحمد العبدان خلال الموسم القادم من الدوري السعودي.

وأوضحت الصحيفة أن العبدان سينتقل لنادٍ جديد خلال الأيام القادمة بصيغة الإعارة لرغبة النادي في الاستفادة من خدماته مستقبلًا، فيما سيرحل باهبري نهائيًا خاصة في ظل نهاية عقده مع الفريق في يونيو 2022.

صحيفة عكاظ أوضحت أن لاعب الوسط المهاجم حدد بالفعل وجهته القادمة وهي العودة إلى ناديه السابق "الشباب"، مشيرة إلى أن الاتفاق تم بين الطرفين على توقيع عقد يمتد لعامين قادمين، وأن الإعلان الرسمي سيكون خلال الـ48 ساعة القادمة.

رسميًا | التعاون يهزم الشباب ويضم هداف السعوديين في الدوري السعودي

أعلن نادي التعاون رسميًا تعاقده مع حسن العمري جناح القادسية وهداف السعوديين في الموسم الماضي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي.

ولم يكشف "سكري القصيم" عن التفاصيل المالية لضم العمري، مكتفيًا بنشر مقطع فيديو عبر حسابه على تويتر للإعلان عن التعاقد معه ومشيرًا لتوقيعه على عقد يمتد لـ3 سنوات مع إمكانية التجديد لموسم رابع.