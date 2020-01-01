أخبار الأهلي: الصفقات المحتملة والراحلون في سوق انتقالات صيف 2020

تعرف على أخبار الأهلي في سوق الانتقالات الصيفية 2020، وما هي الصفقات الجديدة والمحتملة ومن هم الراحلون عن الفريق الأحمر في الميركاتو؟

رغم أن الأهلي يسير بشكلٍ جيد على المستوى المحلي، وفاز بالدوري المصري في آخر 4 نسخ، يرى محبو القلعة الحمراء أن الفريق لا يقدم المستوى المطلوب.

قد يروا ذلك بسبب فشل الفريق في الفوز بدوري أبطال أفريقيا في السنوات الأخيرة، والتي خرج منها الموسم الماضي بفضيحة مدوية على يد ماميلودي صنداونز بالخسارة بخمسة أهدافٍ.

سيدخل الأهلي سوق الانتقالات الصيفية ولديه الكثير من المراكز التي تحتاج التدعيم، وبالتأكيد سيسعى لترميم الفريق بناءً على اختيارات فايلر من أجل تحقيق الهدف المنشود، وهو الفوز بالأميرة السمراء.

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ورغم توقف النشاط بسبب فيروس كورونا، إلا أن تحركات النادي الأهلي في الميركاتو متواصلة، فما هي الصفقات المحتملة والراحلون من القلعة الحمراء.

قبل سوق الانتقالات الصيفية 2020.. ماذا يحتاج الأهلي لتدعيم صفوفه؟

ما هي الصفقات المحتملة للأهلي في سوق الانتقالات؟

هناك أكثر من لاعب على قائمة المطلوبين في النادي الأهلي في سوق الانتقالات، يستهدف بهم سد ثغرات التشكيل والإعداد للفترة المقبلة.

جاستون سيرينو - ماميلودي صنداونز

أشارت الصحف المصرية في أبريل الماضي إلى الأهلي دخل في مفاوضات مع مهاجم صنداونز جاستون سيرينو، حيث أن الفريق يعاني بشدة من المشكلة الهجومية منذ عدة سنوات، وبعد أن كان وليد أزارو بارقة الأمل في الهجوم الأهلاوي تراجع مستواه حتى رحل.

اشار وكيل أعمال الأوروجوياني بعد ذلك إلى صعوبة انتقاله للنادي الأهلي ، لكن إعجاب فايلر قد يدفع الإدارة لإيجاد الحل.

إيريك تراوري - بيراميدز

تحرك النادي الأهلي قبل بداية سوق الانتقالات إلى نادي بيراميدز وطلب الحصول على توقيع إيريك تراوري، لكن صلبه قوبل بالرفض وكان الرد أن اللاعب ليس للبيع.

لكن يبقى اللاعب هدفًا للأهلي في الميركاتو، وقد يحاول ضمه من جديد في الأيام المقبلة.

رجب بكار - بيراميدز

بعد رحيل أحمد فتحي من الأهلي مع نهاية الموسم، بدأ المارد الأحمر التحرك من أجل ضم بديلاً له، وعلى ما يبدو أن رجب بكار الظهير الأيمن لنادي بيراميدز الذي انضم له فتحي هو أقرب المرشحين.

كان بكار قريب من الاعتزال في عام 2011 بعد ثورة يناير، لكنه تراجع وانضم لإنبي ومنه إلى الداخلية ثم سموحة وأخيرًا بيراميدز.

جاكسون موليكا - مازيمبي

أكد وكيل أعمال جاكسون موليكا إلى أن الأهلي تقدم بعرضٍ من أجل الحصول على توقيع موكله، وذلك في صفقة تكلف الشياطين الحمر 2.5 مليون دولار.

يلعب موليكا في الهجوم وهو أحد المرشحين لحل المشاكل الهجومية في الفريق.

كينو - الجزيرة الإماراتي

مع اقتراب رمضان صبحي من الرحيل لاستكمال مشواره الاحترافي في أوروبا، خرجت أخبار قوية تشير إلى أن الأهلي سيضم كينو في سوق الانتقالات.

سبق للبرازيلي اللعب في بيراميدز الموسم الماضي، وقدم أداءً مميز قبل أن يرحل للجزيرة الإماراتي.

علاء مهاوي - الشرطة

تحدث وكيل أعمال علاء مهاوي عن لاعبه وقال أنه تم عرضه على النادي الأهلي كبديل لفتحي بعد تأكد رحيله، وبالفعل أعجبت إدارة الشياطين الحمر باللاعب واستفسروا عنه، لكنه المارد الأحمر لم يتحرك حتى الآن لضمه.

الصفقات المحتملة للأهلي في سوق انتقالات صيف 2020:

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من هم الراحلون عن الأهلي في سوق الانتقالات؟

هناك لاعب واحد تأكد رحيله عن الأهلي مع بداية سوق الانتقالات، هو أحمد فتحي الذي سيرحل مجانًا إلى بيراميدز بعد انتهاء عقده نهاية الموسم.

الراحلون عن الأهلي في صيف 2020: