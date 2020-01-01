سوق الانتقالات: الراحلون وصفقات الاتحاد في ميركاتو صيف 2020

تعرف على أخبار اتحاد جدة في سوق الانتقالات الصيفية 2020، وما هي الصفقات الرسمية ومن هم الراحلون عن العميد في الميركاتو الذي سيغلق أبوابه في 25 أكتوبر؟

يعيش نادي الاتحاد فترة صعبة في تاريخه، فالفريق غائب منذ فترة طويلة عن منصات التتويج، بل وحتى غير قادر على الإنهاء في المراكز المتقدمة في الدوري السعودي على مدار الموسمين الماضيين.

أنهى العميد في المركز الحادي عشر الموسم الماضي، وفي الموسم الأسبق أنهى في المركز العاشر، ليغيب عن دوري أبطال آسيا في نسخته القادمة، ويكتفي الفريق باللعب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان .

يحتاج الاتحاد لتغيير جلده بالتأكيد، والتعاقد مع لاعبين قادرين على حمل القميص الثقيل لعميد الأندية السعودية، والذي اعتاد مشجعوه على انجازاته لسنواتٍ وسنوات.

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رحل عن العميد عدد من اللاعبين بعد الاستغناء عنهم، فيما ضم النمور حتى الآن لاعبين فقط، لكن هناك بعذ اللاعبين المتواجدين على قائمة المطلوبين في الاتحاد في الميركاتو.

وفي هذا التقرير سنتعرف على صفقات الاتحاد في سوق الانتقالات الصيفية 2020، ومن هم الراحلون عن الفريق في ميركاتو الصيف؟

ما هي صفقات الاتحاد في سوق انتقالات صيف 2020؟

تحرك الاتحاد في سوق الانتقالات الصيفية 2020 ليس بقوي حتى الآن، فالفريق لم يضم إلا لاعبين اثنين فقط.

عبد المجيد السواط - التعاون

انضم عبد المجيد السواط للاتحاد قادمًا من التعاون مجانًا، حيث وقع اللاعب للعميد مع دخوله في الفترة الحرة في يناير الماضي، لكن هذه الصفقة سببت أزمة في الدوري السعودي.

📄 إدارة #التعاون ..



السواط ونادي الإتحاد خالفوا الأنظمة .. pic.twitter.com/7QawyCKEpI — نادي التعاون السعودي (@AltaawounFC) July 13, 2020

التحق السواط لمعسكر النمور الصيفي في يوليو الماضي، فأصدر سكري القصيم بيانًا رسميًا يشير إلى أن هناك بند في عقده مع اللاعب يتيح التجديد له لموسم إضافي تلقائيًا ، وبعد توجه الاتحاد للجنة الانضباط تم تغريم نادي التعاون 30 ألف ريال سعودي .

برونو هنريكي - بالميراس

ضم الاتحاد برونو هنريكي في 12 أكتوبر 2020 كثاني صفقاته في سوق الانتقالات الصيفية 2020، ووصل اللاعب في اليوم التالي للتوقيع على العقود واستكمال إجراءات الانضمام.

Bruno Henrique joins Ittihad pic.twitter.com/ZFrQydXtZI — Ittihad Club (@ittihad_en) October 12, 2020

كلفت الصفقة خزائن العميد 4.5 مليون دولار، أي حوالي 17 مليون ريال سعودي.

صفقات الاتحاد في سوق الانتقالات الصيفية 2020 :

اللاعب السعر الفريق السابق عبد المجيد السواط مجانًا التعاون برونو هنريكي 17 مليون دولار بالميراس

من رحل من الاتحاد في سوق الانتقالات الصيفية 2020؟

قام الاتحاد بفسخ عقد 6 لاعبين مع بداية سوق الانتقالات، انضم بعذهم لأندية أخرى وحتى الآن بعضهم لم ينضم لأي نادي.

استغنى العميد عن عمار الدحيم وانضم للفتح، وعبد الله العمار وانضم لضمك، وكذلك رحل عبد الرحمن الغامدي للرائد مجانًا، واستغنى النمور عن المهاجم بيشيتش.

أما منصور الحربي وعساف القرني فقد رحلا لكن لم ينضما لأي نادٍ حتى الآن، فيما رحل عبد العزيز العرياني على سبيل الإعارة لنادي ضمك، وليوناردو خيل لنادي فاسكو دي جاما بنظام الإعارة أيضًا.

الراحلون عن الاتحاد في ميركاتو صيف 2020