ما هي صفقات الاتحاد في سوق الانتقالات الصيفية 2021 ومن يرحل من العميد؟

تعرف على أخبار نادي الاتحاد في سوق الانتقالات الصيفية 2021، ما هي الصفقات الجديدة والمحتملة ومن يرحل عن العميد في ميركاتو الصيف 2021؟

إذا كنت أحد عشاق نادي الاتحاد، فلا شك أنك عانيت بشدة في المواسم السابقة، والتي كان فيها العميد اقرب ما يكون من الهبوط من دوري المحترفين السعودي.

فاجأ الاتحاد عشاقه من جديد في الموسم الأخير، لكن هذه المرة كانت المفاجأة سارة، حيث انتفض النمور وقدموا أحد أفضل مواسمهم في السنوات الأخيرة، وكان أحد المنافسين على الدوري السعودي حتى الرمق الأخير.

حصل العميد على المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي، وبالطبع عاد من جديد لدوري أبطال آسيا، وكان الفضل لصفقات الاتحاد والإدارة التي شكلت فريقًا قويًا نافس الكبيرين الهلال والشباب.

يحتاج النمور لتدعيمات بكل تأكيد في ميركاتو الصيف الحالي، ولا شك أن الإدارة تعمل على ضم عدد من اللاعبين القادرين على التحدي المحلي والآسيوي على حدٍ سواء.

فما هي صفقات الاتحاد الجديدة والمحتملة في سوق الانتقالات الصيفية 2021 ومن يرحل من الفريق؟ الإجابة في الأسطر التالية.

محدث - أخبار انتقالات الدوري السعودي

ما هي صفقات الاتحاد في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟

لم يضم نادي الاتحاد أي لاعب في سوق الانتقالات الصيفية 2021 حتى الآن، لكنه - بحسب الأخبار - جدد العهد مع أحد ركائزه في الموسم الجديد.

خاض أحمد حجازي الموسم الماضي مع الاتحاد على سبيل الإعارة من نادي وست بروميتش، وقد حسم العميد قراره بشراء عقد اللاعب من ناديه الإنجليزي، لكن لم يتم الإعلان بشكلٍ رسمي عن الصفقة حتى الآن.

ما هي صفقات الاتحاد المحتملة في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟

لم يرتبط اسم الاتحاد بالكثير من الأسماء للانضمام في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

علي مبخوت - الجزيرة

أكدت صحيفة "هاتريك" السعودية على أن وسيط عربي قام بعرض المهاجم الإماراتي علي مبخوت، على إدارة نادي الاتحاد، من أجل تمثيل صفوف الفريق الموسم المقبل.

وتدرس إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي حاليًا، التعاقد مع علي مبخوت لاعب الجزيرة الإماراتي، من أجل تدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يحيى الشهري

علم "جول" من مصادره، أن يحيى الشهري يمتلك 4 عروض من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك من أندية الاتفاق والشباب والاتحاد والأهلي.

جميع الأندية الأربعة استفسرت من اللاعب عن إمكانية ضمه بعد انتهاء عقده مع النصر، ومازالت المفاوضات مستمرة من جانب الرباعي لإقناع اللاعب.

وبحسب مصادر "جول"، فإن يحيى الشهري يرغب في اللعب لنادي يلعب في دوري أبطال آسيا العام القادم، وهو الأمر الذي سيجعله قريبًا من الشباب أو الاتحاد.

إسلام سليماني - ليون

أفادت عدد من المصادر عن دخول نادي الاتحاد في مفاوضات مع إسلام سليماني مهاجم ليون الفرنسي.

الاتحاد ليس المنافس الوحيد على المهاجم الجزائري، فهناك تقارير تشير إلى أن اللاعب مطلب هلالي في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

من يرحل عن الاتحاد في سوق الانتقالات الصيفية 2021؟

لم يعلن الاتحاد حتى الآن عن رحيل أي لاعب بشكلٍ رسمي، لكن التقارير الصحفية تشير إلى قرب رحيل بعض اللاعبين.

كشفت عدد من المصادر عن قرب رحيل المهاجم ألكساندر بريوفيتش في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وتشير التقارير إلى أن اللاعب لديه اهتمام من باوك والنجم الأحمر الصربي.

نجم آخر من نجوم الاتحاد أشعل سوق الانتقالات في الدوري السعودي قبل بدايته، وهو سعود عبد الحميد الذي تأخر في تجديد عقده مع الفريق، فانتشرت أخبار عن ارتباطه بالشباب والنصر.