"احضروه بدلًا من ديشان" .. مطالب بتعيين هيرفي رينارد لقيادة منتخب فرنسا للرجال وليست السيدات!

العروض تلاحق هيرفي رينارد من نهاية كأس العالم قطر 2022، فهل يرحل عن السعودية قبل نهاية عقده في 2027م؟

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لم تهدأ العروض الموجهة نحو الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني للمنتخب السعودي، بعد خوضه كأس العالم قطر 2022 مع الأخضر، وكما كان الحديث من خارج بلاده خلال الفترة الماضية، ظهرت بلاده مؤخرًا في الصورة.

الفرنسي قاد الأخضر لخطف فوز تاريخي أمام الأرجنتين في افتتاح مشواره في مونديال قطر، تحدثت عنه كافة صحف العالم، وقدمت السعودية بشكل عام أداء مفاجئ في البطولة، رغم الوداع من دور المجموعات، وعطفًا على هذا، حتمًا ستتجه الأنظار نحوه.

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صحيفة "ليكيب" الفرنسية أكدت ما تناولته بعض الصحف خلال الفترة الماضية، حول رغبة الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في إقناع رينارد، لقيادة منتخب السيدات المقبل على خوض غمار كأس العالم منتصف العام الجاري، مشددة على أن له الأولوية من بين الجميع.

البعض في التعليقات رفض هذه الرغبة، بداعي أنه سيعرض نفسه لخطر توجيه الاتهامات من بعضهن بالتحرش وما شابه من أحداث ضربت قطاع الكرة النسائية في الفترة الماضية.

لكن هناك من يرى أن هيرفي هو الأنسب حاليًا لقيادة المنتخب الفرنسي للرجال، واصفًا المدرب الحالي للديوك ديدييه ديشان بـ"ملك المحسوبية"، في ظل عدم قناعة الكثيرين ببعض اختياراته الفنية.

جدير بالذكر أن عقد رينارد مع السعودية ممتد حتى عام 2027م، ليواصل مسيرته التي بدأت في 2019م، في أول تجربة آسيوية له، بعد عدة نجاحات في قارة إفريقيا.

Shahid