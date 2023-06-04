"مطلبنا ليس صعبًا!" .. الأهلي يغضب بعد صفقتي كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو

هل سيتم تلاشي الأهلي من الميركاتو العالمي؟ جمهور الراقي ينتفض

لا يريد جمهور الأهلي أن يقف فريقه كالمشاهد متابعًا تحركات منافسيه، نحو ميركاتو صيفي عالمي، لذلك انتفض على الفور وقتما شعر أنه قد يتم تلاشيه.

في الشتاء، تعاقد النصر مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، وحاليًا صفقة المهاجم الفرنسي كريم بنزيما تقترب من الاتحاد بعدما أعلن ناديه الإسباني ريال مدريد رحيله بشكل رسمي، اليوم الأحد.

وأمام هذا، بدأ جمهور الأهلي يرسل مناشداته لوزارة الرياضة، للتحرك للتعاقد مع الكرواتي لوكا مودريتش؛ لاعب وسط ريال مدريد، رغم التقارير التي تؤكد رغبة اللاعب الاعتزال في صفوف الميرينجي.

ودعم جمهور الراقي موقفه بكبر سن لوكا وفرص مشاركته بشكل أساسي مع الملكي في الموسم المقبل، ليست كبيرة، لذلك عملية إقناعه لن تكون أصعب من إقناع رونالدو وبنزيما.

صاحب حساب "نايف العتيبي" كتب: "إقناع أفضل لاعبين في التاريخ بسهولة، إقناع أفضل لاعب في العالم بسهولة، بس مودريتش أو أي لاعب يبغاه الأهلي بيكون صعب مرة وماراثون وفشل، سيتم بعده تلفيق أسماء عادية وكأنها عالمية لإسكاتنا".

أما حساب يحمل اسم "خالد"، فأضاف: "نتمنى نشوف إصرار المفاوض الوزاري على صفقة مودريتش للأهلي بنفس إصراره في صفقة كريم بنزيما للاتحاد، قدوم لوكا الذي لا يملك فرصة كبيرة باللعب باستمرار في الريال الموسم المقبل لا يمكن أن يكون أصعب من قدوم مهاجم ريال مدريد الأساسي وصاحب البالون دور الاخيرة".