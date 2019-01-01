احصائيات مخيبة لهجوم أتليتيكو مدريد في الدوري الإسباني

الاحصائيات ترصد ضعف هجوم أتليتيكو مدريد بعد التعادل مع بلد الوليد..

عجز أتليتيكو مدريد عن تسجيل هدف الانتصار في شباك بلد الوليد، واكتفى بالتعادل السلبي مع مضيفه في المباراة التي أُقيمت مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني.

هذا العجز عن التهديف قد جلب لكتيبة سيميوني رقمًا سلبيًا جديدًا، إذ أحرز فريقه 7 أهداف فقط في 8 مباريات، وهو ما يُعد أسوأ سجل تهديفي للأتليتي بالتساوي مع موسم 2005/2006.

يذكر أن أتليتيكو مدريد كان قد تعاقد مع جواو فيليكس من بنفيكا لتعزيز هجومه في صفقة قياسية وصلت قيمتها لـ126 مليون يورو، إلى جانب وجود أسماء قوية في خط الهجوم كليمار وموراتا وديجو كوستا.

كما تجدر الإشارة إلى أن سهام الانتقادات دائمًا ما كانت توجه إلى دييجو سيميوني بسبب العقم الهجومي وتفضيله الدفاع رغم ما امتلكه من ميزانية ضخمة وتدعيمات كبيرة في خط الهجوم.