احذر يا برشلونة.. "يويفا" يهدد يوفنتوس رغم عودة الـ 15 نقطة!

هل يضحى "يويفا" باثنين من أهم الأندية الأوروبية؟

يدرس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم موقف نادي يوفنتوس من المشاركة في البطولات الأوروبية الموسم المقبل وذلك على خلفية المخالفات في العقود التي أبرمها النادي الإيطالي والتي خصم منه على إثرها 15 نقطة في الدوري الإيطالي قبل أن تعود إليه بحكم من المحكمة الإيطالية.

ورغم إيقاف العقوبة، إلا أن نادي يوفنتوس تحوم الشكوك حول مشاركته في البطولات الأوروبية الموسم المقبل وفقًا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية بسبب اللوائح التي تشير إلى أحقية "يويفا" في اتخاذ قرارات شبيهة إذا تم إثبات إدانة نادٍ ما بشبهات فساد في بلاده.

وأفادت الصحيفة بأن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يدرس التعجيل بإصدار قرار من المحكمة الأوروبية يخص نادي يوفنتوس وقد يقضي في الأخير بحرمانه من المشاركة في المسابقات الأوروبية الموسم المقبل.

يأتي هذا في حالة تشبه كثيرًا حالة نادي برشلونة الذي يواجه اتهامات بالفساد في إسبانيا على خلفية ما يعرف بـ"أزمة نيجريرا" والتي تشير الكثير من التكهنات إلى أن النادي الكتالوني قد يحرم من المشاركة في البطولات الأوروبية الموسم المقبل على إثرها.