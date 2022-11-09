احذر يا برشلونة .. إنتر ميامي يغوي ليونيل ميسي!

أين سيكون ميسي بعد نهاية الموسم؟

ينتهي عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان في عام 2023 ووضعت عدة أندية من بينها إنتر ميامي أنظارها على النجم الأرجنتيني من أجل الحصول على توقيعه.

وحسب تقارير صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية فإن النادي الأمريكي واثق من ضم الأسطورة الأرجنتينية العام المقبل، مع تمديد العقد الأخير للمدرب فيل نيفيل، يضع مجلس الإدارة خطة للتوقيع مع الفائز سبع مرات بالكرة الذهبية.

خلال الإعلان عن عقده الجديد شارك نيفيل بضع كلمات عن الأرجنتيني، قائلًا: "أعتقد أن هذا أمر افتراضي حقًا أفضل لاعب في العالم، أتطلع إلى رؤيته يلعب في كأس العالم، إلى جانب لاعبين رائعين آخرين".

وأضاف: "لقد تدرب هنا منذ حوالي خمسة أو ستة أسابيع عندما كانت الأرجنتين تعسكر في ميامي، لقد شاهدت جميع التدريبات لأرى هؤلاء اللاعبين الرائعين على أرضنا لقد كان شيئًا مميزًا حقًا للنادي".

ومن جانبه قال كريس هندرسون المدير الرياضي للنادي الأمريكي إنه من المثير أن يتم ذكرنا مع لاعب عظيم مثل ميسي قائلًا: "كنت أعلم أن ميسي سيأتي إنه لأمر رائع أن تكون على اتصال بلاعبين رائعين، لا أريد التعليق على شخص ليس في قائمتنا".

باريس سان جيرمان يريد الحفاظ على ميسي لعام آخر، لكن إنتر ميامي إلى جانب برشلونة يعدان وجهة محتملة للأرجنتيني.