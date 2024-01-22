"احذر من المصيبة" .. تصرف علي البليهي مع الجماهير السعودية يثير موجة غضب ضده!

ماذا فعل مدافع الهلال كي تغضب الجماهير في كأس آسيا؟

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بقدر الإشادات التي تنهال عليه منذ انطلاق كأس آسيا قطر 2023، بقدر ما أثار علي البليهي؛ مدافع الهلال والمنتخب السعودي، موجة من الغضب ضده عقب مواجهة قيرغيزستان، أمس الأحد.

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الأخضر حقق الفوز أمام قيرغيزستان بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، ليحسم صعوده لدور الـ16.

وعقب المباراة، توجه لاعبو الأخضر لتحية الجماهير الحاضرة في المدرجات على الطريقة المعتادة للاعبي النصر في مبارياتهم بدوري روشن، إذ يقفون أمام المدرجات ويقومون بالتصفيق بنظام معين بقيادة قائدهم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

لكن البليهي رفض المشاركة في هذه الاحتفالية، إذ مر بجوار اللاعبين، واضعًا رأسه أرضًا، وهو ما أثار الاستياء، خاصةً وأنه يمثل حاليًا المنتخب الوطني وليس الهلال، بجانب أن عدد من زملائه في الزعيم شاركوا بالفعل في الاحتفالية كسالم الدوسري وصالح الشهري وغيرهما..

الصحفي صالح الفهيد كتب في رسالة لمدافع الزعيم عبر منصة "إكس": "أبو نفيخة وبصلة رفض مشاركة زملائه في تحيتهم الراقية والجميلة للجمهور السعودي .. يمكن كان يبيهم ينفخون البلاليم!!، تذكروا كلامي شطحات البليهي ستوقعه في مصيبة لن ينفعه بعدها الندم، والذين يطبلون له ويزينون تصرفاته يسوقونه من حيث يدرون أو لا يدرون إلى شر أفعاله!".

فيما وصفه الإعلامي صالح الطريقي بـ"الطفل"، فعلق: "نصيحة: لا تحاكم البليهي، فهو كطفل بريء، لا يقصد ما تعتقده، فلا تقسو عليه، فقط أعطه بلونة، ينفخها ثم يطلقها، ليفرح كما يفرح الطفل البريء".

يذكر أن السعودية تلتقي في الجولة الثالثة بتايلاند، لحسم متصدر المجموعة، ففي رصيد الأخضر ست نقاط، وفي رصيد الثاني أربع نقاط، بينما تحل عمان ثالثًا بنقطة وحيدة، وقيرغيزستان أخيرًا دون نقاط.

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