احذر يا الاتحاد .. هذه الصفقة قد تتحول إلى بايرن ميونخ بسبب "علاقة مشروعة"!

أحمد فرهود
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الاتحاد قد يخسر صفقة كبرى في الصيف الحالي

كل المؤشرات تؤكد على اقتراب نادي الاتحاد السعودي، من حسم صفقة التعاقد مع النجم البرازيلي فابينيو، متوسط ميدان ليفربول الإنجليزي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

الاتحاد تعاقد خلال الصيف الحالي - حتى الآن -، مع الثنائي الفرنسي الكبير كريم بنزيما ونجولو كانتي، بالإضافة إلى الجناح البرتغالي الشاب جواو فيليبي "جوتا"، ومتوسط الميدان السعودي سلطان الفرحان.

وعلى الرغم من اقتراب العميد الاتحادي، من التعاقد مع فابينيو، إلا أن الإعلامي الرياضي فلوريان بليتنبيرج، حذر من أن الصفقة لم تُحسم بعد.

وكتب بليتنبيرج عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، منذ قليل: "فابينيو قريب من الاتحاد، وليفربول يريد حسم الصفقة سريعًا.. وبايرن يمونخ الألماني يراقب".

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وكشف الإعلامي الرياضي، عن أن البايرن، قرر الدخول في صفقة النجم البرازيلي، حال أي تعثر في مفاوضاته مع العملاق السعودي؛ خاصة أنه يتناسب مع ملف لاعب الوسط، الذي يريده الفريق.

وأكد بليتنبيرج، على أن مسؤولي العملاق الألماني، يرتبطون بعلاقات قوية مع جورج مينديش، وكيل أعمال فابينيو؛ ما قد يُسهل من إتمام الصفقة.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 17827كريم بنزيما
  • 2105خاليدو كوليبالي
  • 3042روبرتو فيرمينو
  • 1785نجولو كانتي
  • 3779مارسيلو بروزوفيتش
  • 4412صفقة أخرى
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