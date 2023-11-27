"احتفل بإنجاز النصر" .. رسالة كريستيانو رونالدو بعد التعادل مع برسبوليس

ماذا قال كريستيانو رونالدو بعد تعادل النصر مع برسبوليس؟

احتفل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، بإنجاز فريقه الرائع؛ بعد التعادل مع برسبوليس الإيراني، مساء يوم الإثنين.

النصر تعادل (0-0) مع برسبوليس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال آسيا؛ ليضمن العملاق السعودي، التأهل إلى ثمن النهائي، متصدرًا للمجموعة الخامسة.

رونالدو أعرب في رسالة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن سعادته الكبيرة بتأهل الفريق النصراوي، إلى ثمن النهائي الآسيوي، متصدرًا لمجموعته.

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ليس هذا فقط.. بل أكد الأسطورة البرتغالية، على سعادته الكبيرة، بوصول الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، إلى 20 مباراة في مختلف المسابقات، بدون هزيمة.

وأرجع كريستيانو رونالدو، هذا الإنجاز النصراوي الكبير، الذي تم تحقيقه تحت قيادة المدير الفني البرتغالي لويس كاسترو، إلى العمل الجماعي الرائع، لجميع عناصر الفريق.

جدير بالذكر أن النصر، يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، إلى جانب تأهله لربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.