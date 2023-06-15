فيديو| احتفال "Siiiiu" وسط قمصان ميسي.. رونالدو يقتحم مباراة الأرجنتين وأستراليا!

زائر غريب في مدرجات التانجو

خلال مباراة الأرجنتين وأستراليا الودية التي جرت في الصين وانتهت بفوز التانجو 2-0 في مباراة عرفت تسجيل ليونيل ميسي قائد الألبيسيليستي تسجيل هدف مميز في بداية المباراة هو الأسرع في تاريخه، أتى زائر غير متوقع لمدرجات الأرجنتين في المباراة.

فبين الكثير من الحضور الذين ارتدوا قميص ليونيل ميسي بالرقم 10 المميز مع الأرجنتين، كان هناك طفل صيني يغرد خارج السرب.

لقد ارتدى ذلك الطفل قميص فريق النصر السعودي وبالطبع تعرفون من هو اللاعب؟ كريستيانو رونالدو بالطبع بالرقم 7.

ثم فجأة قام الطفل بتقليد احتفال رونالدو الشهير "Siiiu" ليبادله مشجعو الأرجنتين نبرة الصوت الخاصة بالاحتفال بلطف ومرح دون أن يتسبب الأمر في أي مشادات.