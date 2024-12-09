احتفال علي البليهي بـ"البالون الأصفر" .. رد فعل مضحك من محمد نور وحسين عبد الغني يفسره بشكل غريب!

لماذا احتفل مدافع الهلال بـ"البالون الأصفر" أمام الرائد؟

أثار علي البليهي، مدافع فريق الكرة بنادي الهلال، لقطة جديدة، خلال احتفاله بهدف الفوز على الرائد، في اللحظة الأخيرة، بعد قيامه بـ"نفخ" بالون أصفر اللون، ما جعل الجماهير تتساءل هو المقصود من هذا الاحتفال.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وبينما كانت المباراة تتجه للتعادل على ملعب المملكة أرينا، انتزع البليهي هدف الفوز على الرائد، في الدقيقة 90+14، قبيل إطلاق صافرة النهاية، لينتهي اللقاء بنتيجة (3-2)، ضمن الجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتساءل الإعلامي الرياضي خالد الشنيف، حول المقصود من احتفال البليهي ببالون أصفر، ليرد حسين عبد الغني، أسطورة الأهلي، ضاحكًا "اسأل محمد نور"، مطالبًا برد نجم الاتحاد السابق، على تلك اللقطة، فيما أضاف عبد الغني، بأن البليهي من الممكن أنه لم يجد بالونًا أزرق، بلون نادي الهلال، كما احتفل في مباراة الفيحاء، في دوري روشن، خلال الموسم الماضي.

من الملعب إلى الدانسفلور! نشوفكم في ساوندستورم 24!

اشتر تذكرتك الآن، واحصل على خصم 15% مُستخدمًا كود الخصم GOALSS24

من جانبه، أثارت ردة فعل محمد نور، ضحك الحضور، بعدما رفض التعليق على احتفال البليهي، ليتجاوزه سريعًا بقوله "ما أعرف"، ويعلّق بأن المدافعين يملكون الأفضلية دائمًا على المهاجمين، فيما يتعلق باستقبال الكرات الثابتة، وخاصة العرضيات، ويكون المدافعون دومًا سبّاقين بالأهداف.

وطالب عبد الغني، بعدم ظلم لاعب وسط الهلال، محمد كنو، في لقطة الهدف، مؤكدًا أن كنو ساهم بنسبة 80% في الهدف الذي أحرزه البليهي، نافيًا ما قاله الشنيف، بأن الكرة كانت ذاهبة إلى خارج الملعب، قبل أن يضعها البليهي في الشباك.

GOAL

وواصل الهلال تضييق الخناق على الاتحاد في سباق دوري روشن، بعدما رفع الهلال رصيده إلى 34 نقطة، ليبتعد بفارق نقطتين فقط عن الاتحاد المتصدر، قبل فترة التوقف، التي تتزامن مع مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج العربي، علمًا بأن عودة المنافسات في المملكة، ستشهد مواجهة نارية بين الفريقين في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.