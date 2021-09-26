احتفال أنسو فاتي.. من الذي احتضنه في مدرجات كامب نو؟

بادرة عظيمة من النجم الكتالوني..

لم يحتاج أنسو فاتي أكثر من عشر دقائق للعودة إلى هز شباك الخصوم مجددًا بعد ما يصل إلى 10 أشهر من الغياب بسبب الإصابة، حيث نجح في إحراز ثالث أهداف برشلونة بشباك ليفانتي في ملعب كامب نو.

وبشكل عام كانت عودة فاتي نبأ سعيدًا لجميع الجماهير الكتالونية، والاستقبال الذي حظيّ به سواء من الجماهير أو زملائه في الفريق ينم عن إيمان كبير بأن هذا الشاب هو مستقبل برشلونة بكل المقاييس.

فور إحرازه الهدف، توجه صاحب الـ19 عامًا إلى مدرجات الملعب، وقام باحتضان شخص بعينه واحتفل معه، فمن هو هذا الشخص؟

صحيفة "سبورت" في تقرير لها كشفت هوية من احتفل معه فاتي، واتضح أنه كان طبيب برشلونة لويس تيل، الذي عانى برفقة اللاعب على مدار العشرة أشهر الأخيرة.

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تيل كان طبيبًا سابقًا في موناكو، وانتدبه رئيس الخدمات الطبية في برشلونة، رامون كانال، للعمل مع الفريق الأول، وكان أهم إنجازاته هو إدارة عملية تعافي أنسو فاتي.

أراد اللاعب أن يرد جزءًا مما فعله الطبيب معه، فقرر أن يخصه بالاحتفال بأول هدف أحرزه، في بادرة منه أيضًا لإرسال رسالة للعالم أسره حول الشخص الذي وقف بجواره في هذه المحنة الصعبة.

الآن يستعد فاتي للتواجد رفقة برشلونة في قمة أمام بنفيكا بملعب النور بدوري أبطال أوروبا، ومن بعدها يقود البرسا في قمة الليجا أمام أتلتيكو مدريد على ملعب واندا ميتروبوليتانو.