احتفالًا بالدوري الأوروبي؟ تشافي يدعوا نجوم برشلونة لحفل عشاء!

تشافي يحاول رفع المعنويات في برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة المدرب تشافي هيرنانديز في تحسين الأجواء الداخلية المتواجدة في برشلونة، حيث قرر المدير الفني للبلوجرانا اصطحاب اللاعبين لتناول العشاء في أحد مطاعمه المفضلة.

ويمر الفريق الكتالوني بحالة نفسية سيئة وذلك بعد الخسارة أمام بايرن ميونخ بثلاثية والإقصاء من دوري أبطال أوروبا بعدما ارتفعت الطموحات والهبوط إلى الدوري الأوروبي.

ويسير البلوجرانا بصورة مميزة للغاية حتى الآن في بطولة الدوري المحلي، لكن الحالة النفسية لم تتأثر بالإيجاب من هذا المنطلق، وبالتالي قرر تشافي رفع المعنويات من خلال تناول العشاء.

حيث أوضحت "Relevo" أن المدرب الإسباني يريد توحيد الفريق ونشر الحالة الإيجابية بين العناصر وتحسين وضعيتهم النفسية للفترة المقبلة.

وأراد فعل ذلك من خلال الابتعاد عن مرافق النادي ولعبة كرة القدم بصورة نهائية، والذهاب إلى مطعمه المفضل من أجل تناول العشاء والاسترخاء والراحة قبل العودة إلى التدريبات من أجل مواجهة ألميريا القادمة في الدوري يوم السبت المقبل.