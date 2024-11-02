"احتفالية للبيع استخدام حشمة" .. جماهير الهلال ترفع سقف السخرية من تاليسكا بـ300 ريال!

البرازيلي يدفع ثمن الاحتفال المبكر!

تعرض البرازيلي أندرسون تاليسكا، مهاجم النصر السعودي، إلى وابل من التعليقات الساخرة من جماهير الهلال، أثناء وبعد مباراة الديربي الأخيرة.

وسجل تاليسكا هدف تقدم النصر في ديربي الرياض، قبل أن يتعادل الهلال بهدف سافيتش، لينتهي اللقاء بالتعادل (1-1) أمس الجمعة على ملعب الأول بارك بالعاصمة، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

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ونجح تاليسكا في تسجيل هدفين آخرين، تم إلغائهما بداعي التسلل، لكنه ذهب للاحتفال بأحدهما أمام جماهير الهلال قبل أن يفاجئ بعدم شرعية الهدف، وهو ما دفع جماهير الهلال للسخرية من احتفالاته داخل الملعب بجملة "احتفالات ليس لها قيمة".

وبعد انتهاء المباراة، استمرت سخرية جماهير الهلال لكن بمستوى آخر، عندما قام عدد منهم بطرح صورة احتفالية تاليسكا بالهدف الملغي، للبيع على أحد المواقع التجارية المخصص للبيع والشراء، مقابل سعر زهيد مع عنوان (احتفالية تاليسكا للبيع استخدام حشمة)، مقابل 300 ريال سعودي.

وفشل "العالمي" في إيقاف السلسلة التاريخية للهلال من دون هزيمة ليصل إلى 56 مباراة، حيث يتفرد "الزعيم" بهذا الإنجاز متجاوزًا أهلي جدة، الذي سبق وأن وصل إلى 55 مباراة بلا خسارة.

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وبهذه النتيجة، واصل الهلال تصدره لجدول الدوري، بعد أن رفع رصيده إلى 25 نقطة، بينما استمر النصر في مركزه الثالث برصيد 19 نقطة.