احتفاله أثار الجدل .. نجم الأهلي يكشف حقيقة استفزازه جماهير الاتحاد

هل تعمد استفزاز جماهير الاتحاد؟

قدّم النجم التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، اعتذاره إلى جماهير الاتحاد السعودي؛ بعد القمة المونديالية.

معلول سجل هدفًا؛ ليقود الأهلي للفوز على الاتحاد (3-1)، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية على أراضيها.

وأثار الظهير التونسي، الجدل خلال احتفاله بهدفه في الشباك الاتحادية؛ حيث أخرج لسانه أمام مدرجات جماهير العميد، بملعب "الجوهرة المشعة"، الذي استضاف اللقاء.

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وردًا على سؤال من مراسل "GOAL".. نفى معلول بعد المباراة، أن تكون حركته من أجل استفزاز جماهير الاتحاد، مؤكدًا على أنه يقوم بهذا الاحتفال؛ بعد كل هدف يسجله في المباريات.

وأضاف علي معلول: "جماهير الاتحاد على رأسي.. والله لم أقصد استفزاز أي شخص، وأقدم لهم اعتذاري إذا شعروا بأي إساءة".