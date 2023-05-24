بعد احتفالهم الوهمي .. خالد البلطان يفاجئ جماهير النصر بقرار صادم

خالد البلطان يحسم مستقبله بعد ديربي النصر والشباب

"خالد البلطان مستمر أم قدّم استقالته"، سؤال طرحه الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في المملكة العربية السعودية؛ بعد ديربي الرياض الكبير بين النصر ونادي الشباب.

تقارير صحفية أعلنت اليوم الأربعاء، تقديم البلطان استقالته من رئاسة نادي الشباب؛ بعد خسارة فريقه (2-3) أمام النصر، ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.

جماهير النصر من ناحيتهم، احتفلوا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، زاعمين بأن فريقهم هو من أجبر رئيس الليث الشبابي، على تقديم استقالته من منصبه؛ حيث لم يتقبل أو يتحمّل الهزيمة، في ظل العلاقات المتوترة بين الناديين.

ولكن، الإعلامي الرياضي تركي الغامدي، أفسد احتفالات جماهير العالمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عندما نفى تقديم خالد البلطان، استقالته.

وكتب الغامدي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "كل ما يتردد عن استقالة الأستاذ خالد البلطان من رئاسة الشباب، غير صحيح".

وأكد الإعلامي الرياضي، على أن البلطان، لا يفكر أبدًا في الاستقالة، ومستمر في منصبه بنادي الشباب، حتى آخر يوم في فترته الحالية.