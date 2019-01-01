احتفالًا بمئويته - الترجي يصدر طوابع بريدية خاصة

المكشخة يحتفل بمرور 100 عام على تأسيسه في منتصف الشهر الجاري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن مجلس إدارة نادي الترجي التونسي طبع طوابع بريدية خاصة باحتفالات النادي بمرور 100 عام على إنشائه.

ويجهز باب سويقة للاحتفال بمئويته في 15 من يناير الجاري، حيث تم تأسيسه في عام 1919 باليوم نفسه.

فيديو - جمهور الترجي يحتفل بالمئوية في المونديال و"تيفو" خاص للعين

الحساب الرسمي للمكشخة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نشر صور الطوابع، موضحًا أنه سيتم طرحها للبيع في المكاتب البريدية.

طوابع بريدية خاصة بمئوية #الترجي_الرياضي_التونسي 💯

ستطرح للبيع بكافة مكاتب البريد pic.twitter.com/vZCoQIe4dJ — Espérance de Tunis | الترجي التونسي (@EsperanceSTunis) ٨ يناير ٢٠١٩

وخلال 100 عام لفريق الدم والذهب حصد 49 بطولة على مستوى كرة القدم بواقع 28 لقب دوري تونسي، و16 كأس تونس، أربعة ألقاب دوري أبطال أفريقيا ولقب وحيد كأس سوبر أفريقي.

وكانت آخر بطولات المكشخة العام الماضي عندما توج بطلًا لأفريقيا بالفوز أمام الأهلي المصري برباعية مقابل هدف وحيد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

الترجي كذلك اختتم عام 2018 بالمشاركة في كأس العالم للأندية بالإمارات، والذي احتل به المركز الخامس بالفوز أمام ديبورتيفو جوادالاخارا المكسيكي في ركلات الترجيح بنتيجة 6-5.