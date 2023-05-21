احتفالات مانشستر سيتي.. سخرية من الجمهور وتصرف غريب من بيب جوارديولا

احتفالات مانشستر سيتي تثير القلق دائمًا

تثير الاحتفالات في مانشستر سيتي الجدل دائمًا؛ فالسخرية حاضرة من منافسيه، كما يضع الإسباني بيب جوارديولا، مدرب الفريق، ضوابط لها.

وحافظ مانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي للسنة الثالثة على التوالي بعد هزيمة منافسه آرسنال من نوتنجهام فورست.

وخرج عدد من جماهير مانشستر للاحتفال بلقبهم الجديد خارج ملعبهم، الاتحاد، وهو ما عرضهم للسخرية من قِبل جمهور المنافسين.

سخر منافسو السيتي من قلة عدد جماهيره التي كانت تحتفل خارج ملعب الاتحاد؛ بل وقال البعض إن عدد الإعلاميين الذين يغطون الحدث أكثر من عدد جمهور السيتي.

فيما علق آخر بأن الحضور سيكون بالنسبة للسيتي 200 ألف مشجع؛ وهي سخرية أخرى معتادة من إدارة السيتي حول الحضور الجمهوري في ملعبهم والتي تبدو في معظم الأحيان أقل بكثير من رقم الحضور المعلن.

الاحتفالات في السيتي كانت كثيرة مؤخرًا؛ فنهاية الأسبوع الماضي وصل الفريق إلى النهائي الثاني في تاريخه بدوري أبطال أوروبا بعدما أقصى بطل المسابقة ريال مدريد من نصف النهائي بالتعادل ذهابًا 1-1 والفوز إيابًا برباعية نظيفة للفريق الإنجليزي.

وكانت الصحف الإنجليزية تحديدًا "دايلي ميل" قد قالت إن بيب جوارديولا، مدرب السيتي، منع لاعبيه من الاحتفال بعد الفوز الكبير على ريال مدريد وأعاد 60 زجاجة شمبانيا كانت موجودة في غرف خلع الملابس بملعب الاتحاد لأنه منع الاحتفالات حتى يفوز بأول ألقابه هذا الموسم.

في حين قال مسؤولون بالنادي إن الزجاجات أُرسلت بالخطأ وكانت سترسل يوم الأحد، اليوم، بعد مباراة السيتي مع تشيلسي والتي كان مقرر أن يتوج فيها السيتي بلقب الدوري.

ولدي السيتي الفرصة للفوز بالثلاثية بعد تحقيق لقب الدوري رسميًا وذلك إن فازوا على مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد ولو فازوا على إنتر الإيطالي في نهائي دوري الأبطال.