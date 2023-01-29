احتفالات مارتينيز بكأس العالم مستمرة.. حفل جديد للنجم الأرجنتيني!

احتفالات مثيرة من حارس مرمى الأرجنتين بكأس العالم!

أقام الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز حفلًا جديدًا لزملائه احتفالًا بفوز بلاده بلقب بطولة كأس العالم قطر 2022، بعد مرور أكثر من شهر على انتهاء البطولة.

وتم تصوير مارتينيز وهو بالحفل ومعه كأس العالم في فندق فخم على بعد تسعة أميال من فيلا بارك بالأرجنتين.

وتألق اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا في البطولة بشكل ملفت ونجح في قيادة الأرجنتين للتتويج بلقب كأس العالم وتوج بجائزة أفضل حارس مرمى في المونديال.

ونتيجة لعدم مشاركة أستون فيلا في مباريات عطلة نهاية الأسبوع بعد خروجه من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي اجتمع أعضاء فريق في الفندق الواقع في نورث وارويكشاير للاحتفال.

ونشرت صحيفة "الديلي ميل" لقطات من الحدث أظهرت تزين الجدران بصور من انتصار الأرجنتين التاريخي في قطر.

وكان يمكن رؤية الضيوف وهم يرقصون على موسيقى الفنان اللاتيني فير بالاسيو ويشكلون دائرة حول كأس العالم، وبعد الحدث قيل إن المجموعة واصلت احتفالاتها بالسفر إلى ملهى ليلي محلي.

وظهر فيليب كوتينيو في الاحتفالات رغم أنه ليس أرجنتيني وألتزم بقواعد اللباس الأبيض بالكامل في الحدث.