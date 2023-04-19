احتفالات أم رسائل للإدارة؟ .. جمهور الهلال يحتفل بإسقاط النصر بطريقة خاصة

تألقت جماهير نادي الهلال مثل فريقها تمامًا، وذلك بعدما أطلقت العديد من الأهازيج في المدرجات، احتفالًا بالانتصار في ديربي الرياض على الغريم التقليدي النصر.
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وانتصر الهلال على النصر بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بالجولة 25 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.
ولكن جماهير الهلال لم تخرج من مباراة ديربي الرياض، دون إطلاق أهزوجة جديدة، وهي تتعلق بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.
الجماهير قامت بإطلاق أهزوجة "ميسي .. ميسي" في المباراة، كنوع من الاستفزاز للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر.
ولكن يبدو أن تلك الأهزوجة الهدف منها أيضًا إرسال رسالة إلى الإدارة برئاسة فهد بن نافل، بضرورة التعاقد مع ليونيل ميسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
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