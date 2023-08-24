"احترمت المسؤولين السعوديين ولكن" .. أنخيل دي ماريا يكشف أسباب رفضه مزاملة كريستيانو رونالدو

لماذا رفض أنخيل دي ماريا الانضمام لدوري روشن؟ الأسرار كشفها أخيرًا..

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كشف الأرجنتيني أنخيل دي ماريا؛ المنتقل حديثًا لبنفيكا، أسباب تفضيله الدوري البرتغالي على العروض المغرية التي تلقاها من الأندية السعودية خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

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الأرجنتيني رحل بنهاية الموسم الماضي عن يوفنتوس الإيطالي بعد نهاية عقده، وقدم صندوق الاستثمارات العامة السعودية عدة عروض له، مغريًا إياه بوجود البرتغالي كريستيانو رونالدو في دوري روشن، وكذلك احتمالية ضم مواطنه ليونيل ميسي وقتها، وهي الصفقة التي فشل في الأخير، لكنه رفض كافة المحاولات.

وعن أسباب رفضه، قال دي ماريا، خلال تصريحاته لـ" D Sports Radio": "وصلني عديد العروض من السعودية، الأرقام التي عروضها لا يمكن تصديقها، لكنني في الأخير اخترت ما اختاره قلبي، لقد أردت أن تظل عائلتي سعيدة في أوروبا وألا أذهب لمكان قد لا نقضي به وقتًا ممتعًا".

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وأضاف: "هناك يوجد المال ويمنحونك الحياة، لكنني أعلم من ناحية أخرى أن العيش هناك ليس سهلًا على الإطلاق هكذا علمت ذلك من أصدقائي المقربين، لكنني فتحت باب التفاوض احترامًا للمسؤولين السعوديين، وفي الأخير انتهت وبقى كل شيء هناك".

يذكر أن دي ماريا قاد بنفيكا في يوليو الماضي للفوز أمام النصر بقيادة رونالدو برباعية مقابل هدف وحيد، وديًا، سجل منها الأرجنتيني الهدف الأول.

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