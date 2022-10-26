احترس يا دون.. ميسي قادم لتحطيم أرقامك الأوروبية!

الأرجنتيني يتوهج بقوة مع باريس سان جيرمان

لم يكن تسجيل الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين ضد مكابي في دوري أبطال أوروبا شيئًا عاديًا، لقد كسر به عدة أرقام أوروبية ضد غريمه التقليدي في السنوات الأخيرة ومنافسه الفردي الأول على مستوى هذه البطولة، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

بهدفه الثاني في المباراة، بات ميسي أكثر لاعب يسجل أهدافًا من خارج منطقة الجزاء في تاريخ المسابقة برصيد 23 هدفًا منذ بدء مسيرته في البطولة موسم 2004-2005.

كما حطم ميسي رقمًا آخر لرونالدو إذ أصبح أول لاعب في تاريخ البطولة يسجل في شباك 39 خصمًا مختلفًا، كما بات ميسي أكبر لاعب في تاريخ المسابقة يحرز هدفين ويصنع هدفين في مباراة واحدة بعمر 35 عامًا و123 يومًا، وأصبح ميسي أول لاعب يسجل 10 أهداف فأكثر ويصنع 10 أهداف فأكثر في كل المسابقات هذا الموسم.

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وبالنسبة للرقم الأهم وهو الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا والذي يعد من بين أكثر الأرقام خصوصية بالنسبة لرونالدو، فقد قلص ميسي الفارق معه إلى 11 هدفًا بعد أن وصل إلى هدفه رقم 129 بينما يحلق رونالدو في الصدارة برصيد 140 هدفًا.

يدرك رونالدو جيدًا مدى اقتراب ميسي منه في هذه البطولة، ولذلك يطمح للخروج سريعًا في الشتاء إلى نادٍ يشارك في دوري أبطال أوروبا ويبرز نابولي الإيطالي كوجهة مرجحة حاليًا.