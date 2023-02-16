احترام برشلونة أم الرضا بالأمر الواقع؟ سر صمت ريال مدريد في قضية "البلوجرانا"

ريال مدريد لم يصدر أي تعليق رسمي على اتهام برشلونة بدفع رشاوى إلى النائب السابق لرئيس لجنة التحكيم في الاتحاد الإسباني.

لا يوجد في كرة القدم الإسبانية حاليًا ما هو أكبر من القضية التي تم تفجيرها خلال الساعات القليلة الماضية، التي تزعم أن نادي برشلونة قام بتقديم أموال إلى خوسيه ماريا إنريكيز نائب الرئيس السابق للجنة الحكام في الاتحاد الإسباني.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، وفي تقرير نشرته صباح الخميس، كشفت عن رد فعل ريال مدريد على الأزمة برمتها، حيث أن النادي الملكي الذي أمضى سنوات في التنديد بالظروف التي يعتبرها غير منتظمة حول التحكيم، يرى أن تلك المدفوعات تؤكد نظريتهم بحدوث شيء غريب في الكواليس.

وتبلورت نظرية المؤامرة أكثر لدى النادي الملكي بعد السلسلة التي عاشها نادي برشلونة بعدم احتساب ركلة جزاء ضده لمدة 78 مباراة متتالية بين عامي 2016 و2018.

تقرير الصحيفة الإسبانية أشار إلى أن ريال مدريد لن يقوم بأي رد فعل رسمي أو خلف الكواليس، وسينتظر أن تأخذ العدالة مجراها، بالنظر إلى أن النادي ليس الفريق الوحيد المتضرر، على الرغم من أن مشجعي النادي الملكي يعتقدون أن الفريق الأبيض كان الخاسر الأكبر في تلك المعركة خلال تلك السنوات.

إدارة ريال مدريد قررت الصمت التام بشأن الأزمة، على الأقل في الوقت الحالي، حيث ترى أنه لا علاقة لهم على الإطلاق بتلك الفوضى، على الرغم من احتمال تأثر النادي ببعض قرارات التحكيم.

أمر آخر يدفع ريال مدريد لعدم الإدلاء بتصريحات علنية، هو احترام برشلونة، بالنظر إلى العلاقة الجيدة التي تربط الناديين مؤخرًا، والمصالح المشتركة مثل إطلاق "السوبر ليج".

ريال مدريد يهتم بشدة بجميع المعلومات التي ظهرت حول قضية إنريكيز، لكنه قرر أن ينأى بنفسه ولو مؤقتًا عن الأمر برمته، ويراقب من مسافة بعيدة ما يمكن أن يتم اتخاذه إذا ذهبت التحقيقات التي يمكن إطلاقها إلى أبعد من ذلك.

ويدرك ريال مدريد أن الأمور ستبقى كما هي، وأن العدالة العادية والرياضية لن تذهب إلى أكثر من ذلك.