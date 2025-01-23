العداد لن يتوقف .. اقتراب 4 لاعبين سعوديين من الانتقال إلى أوروبا

أوروبا ستشهد تواجد سعوديين جدد

يبدو أن فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لن تمر دون أن نرى وجوهًا سعودية جديدة في الملاعب الأوروبية، بعد أن تواجد الثلاثي سعود عبد الحميد مع روما، وفيصل الغامدي ومروان الصحفي مع بيرشكوت.

وكان الإعلامي فابريتسيو رومانو قد أكد على أن مهند السعد لاعب نيوم، يقترب من الانتقال إلى نادي دانكيرك الفرنسي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن عقد السعد سيكون مدته 6 أشهر على سبيل الإعارة، دون وجود أي خيار شراء أو إلزامية شراء في عقده.

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وأوضحت الصحيفة أن هناك احتمالي لذهاب من 3 إلى 4 لاعبين سعوديين خلال الأيام المقبلة إلى أندية أوروبية، إن سارت المفاوضات بشكل صحيح.

وتستهدف السعودية لتجهيز الجيل القادم من اللاعبين، من أجل المشاركة في كأس العالم 2034، الذي سيقام في المملكة، عن طريق احترافهم بالأندية الأوروبية المختلفة.