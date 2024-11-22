احتراف السعوديين "كوبري"؟ الشنيف يرد بقوة: سعود سيلحقه لاعبون آخرون!

كلام كثير حول مستقبل سعود عبد الحميد

رد الإعلامي خالد الشنيف على الأنباء حول عودة سعود عبد الحميد من تجربته الاحترافية في روما إلى دوري روشن مجدداً ويشير إلى خروج لاعبين آخرين من السعودية للاحتراف في أوروبا.

عدم مشاركة لاعب الهلال السابق في أي مباراة بالسيري آ مع روما والاكتفاء بمباراتين كبديل بالدوري الأوروبي فتحت باب الشائعات عن عودته في يناير المقبل لأحد الأندية السعودية من جديد في الأيام الماضية.

الشنيف علق قائلاً مساء الخميس في برنامجه "دورينا غير": "تعليق أخير، طلع كلام أن سعود ومروان طالعين للاحتراف عشان كوبري، هم طالعين للاحتراف الخارجي ولا يوجد كوبري ونقفل الملف".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "أول خطوة لتطوير الكرة في أي بلد الاحتراف الخارجي، سعود لن يعود من روما وإذا لم يستفد هناك سينتقل لناد أوروبي آخر، وفي الشتاء سينتقل غيره، 2-3 لاعبين سينتقلون إلى أوروبا".

وواصل: "وفي الفترة الصيفية سينتقل من 8-10 لاعبين حتى بعد سنتين نجد 20-30 لاعب محترف في أوروبا وهذا مشروع بلد، لا يوجد كوبري، سواء سعود أو مروان".