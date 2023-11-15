احتجاج الوحدة على مشاركة تاليسكا؟ الانضباط تحسم الأزمة

تعرف على قرار لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي

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حسمت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي، موقفها من الاحتجاج الذي تقدم به نادي الوحدة، ضد مشاركة النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر، في المباراة التي جمعت بين الفريقين.

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وحقق النصر الفوز على الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بالجولة 13 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وأعلنت لجنة الانضباط بشكل رسمي عن قبول الاحتجاج من الناحية الشكلية، ورفض الاحتجاج من الناحية الموضوعية، حيث أن القرار قابل للاستئناف وفقًا للمادة 144 من لائحة الانضباط والأخلاق.

وأوضحت اللجنة أن قرار إيقافه مباراة واحدة رسمية "في أي بطولة"، بالإضافة إلى إيقافه المباراة التي تلي مواجهة الاتفاق التي شهدت حصوله على البطاقة الحمراء في كأس الملك، وهي مباراة الشباب.

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جاء ذلك بعدما أعلنت لجنة الانضباط بعد مباراة النصر والاتفاق عن إيقاف تاليسكا مباراتين، على أن تكون الأولى أمام الوحدة في دوري روشن، والثانية أمام الشباب في الكأس.

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