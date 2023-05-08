احتجاجات إنجليزية على الحكم البرتغالي لقمة ريال مدريد ومانشستر سيتي

جماهير مانشستر سيتي قلقة من حكم مباراتها مع ريال مدريد

سيدير الحكم البرتغالي آرتور دياش مباراة ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي؛ إدارة يترقبها جمهور السيتي لأنهم يعرفون الحكم البرتغالي جيدًا وكان بينهما جدل كبير سابقًا.

وسيستقبل ريال مدريد، غدًا الثلاثاء، فريق مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا التي يحمل لقبها الفريق الإسباني.

وبدأت جماهير السيتي، منذ الإعلان عن الحكم البرتغالي في التعبير عن غضبها لأنها تتذكر دياش جيدًا منذ آخر مباراة حكمها للفريق في أكتوبر 2022 بدوري الأبطال والتي انتهت بتعادلهم سلبيًا مع إف سي كوبنهاجن.

وأشهر الحكم البرتغالي صاحب الـ43 سنة، البطاقة الحمراء المباشرة لظهير السيتي سيرجيو جوميز في المباراة، كما ألغى هدفًا لرودري بسبب لمسة يد على رياض محرز التقطتها تقنية الفيديو.

لكن الحكم البرتغالي كان قد احتسب ركلة جزاء لمانشستر سيتي في نفس المباراة لكن رياض محرز أضاعها.

ورغم المباراة المثيرة التي أدارها دياش للسيتي آخر مرة لكن الفريق الإنجليزي حقق الفوز في مباراتين من الثلاث التي حكمها آرتور لهم.