“اجعلوا نيجريرا يدخل ليحكم” .. إصابة حكم مباراة ريال مدريد وإشبيلية

إصابة حكم مباراة ريال مدريد وإشبيلية...

شهدت مباراة ريال مدريد وإشبيلية، ضمن مباريات الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني، والتي يستضيفها ملعب سانتياجو برنابيو، إصابة الحكم الأساسي في المباراة ومشاركة الحكم الرابع بدلًا منه.

ومع انقضاء ربع ساعة من شوط المباراة الثاني، توقف اللعب بعدما أخبر الحكم إيسيدرو دياز دي ميرا، معاونيه بشعوره ببعض الآلام، ودخل الطاقم الطبي لمحاولة اسعافه ولكنه لم يتمكن من استكمال اللقاء.

وبعد فشل محاولات علاج الحكم دياز، شارك الحكم الرابع كارلوس فيرنانديز، بدلًا منه، وسط هتافات من جمهور سانتياجو برنابيو، الذي سخر من الحكم، إذ جاءت الهتافات: " اجعلوا نيجريرا يدخل ليحكم".

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وأشعل الحكم دياز، المباراة بسبب قرارته الجدلية في الشوط الأول، عندما ألغى هدفًا سجله لوكاس فاسكيز، كما رفض احتساب ركلة جزاء بعد التدخل على المدافع روديجر.

وكان ريال مدريد، قد هاجم الحكم دياز، وحكم الفيديو، يوم أمس السبت بعد بث مقطع فيديو عبر قناة الميرينجي الرسمية، مما تسبب في حالة غضب كبيرة، خاصة من نادي إشبيلية الذي قدم شكوى رسمية.